Jasmine Trinca: chi è, età, carriera, film, chi è l’ex compagno, figlia, vita privata, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre al primo press-agent della storia, cioè Enrico Lucherini, ci sarà anche l’attrice romana Jasmine Trinca. Che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. E lo farà senza freni in un’intervista inedita.

Dagli esordi al debutto di Jasmine Trinca

Jasmine Trinca è nata nella città di Roma, precisamente il 24 aprile 1981. E’ una attrice italiana di grande successo, la sua carriere è coronata di riconoscimenti e trionfi sul grande schermo. Ha vinto ben 2 David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 2 Globi d’oro, 2 Ciak d’oro, il Premio Marcello Mastroianni alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il premio Gian Maria Volonté e il premio Un Certain Regard come miglior attrice. Insomma, un curriculum di tutto rispetto per la Trinca che a soli 19 anni è stata scelta, tra circa 2500 candidate, da Nanni Moretti per interpretare un ruolo nel film La stanza del figlio, che vince la Palma d’oro al Festival di Cannes 2001.

I suoi successi

Tra i tanti successi, ricordiamo anche La meglio gioventù (2003), che le vale il premio come migliore attrice protagonista (assieme al cast femminile del film) ai Nastri d’argento 2004. Nel 2005 un’altra pellicola importante: Romanzo criminale, la cui direzione era affidata a Michele Placido. Nella sua carriera ha vino 2 David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 2 Globi d’oro, 2 Ciak d’oro, il Premio Marcello Mastroianni alla mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il Premio Flaiano e il premio Un Certain Regard come miglior attrice. Recentemente, nel 2022, ha firmato anche il suo primo film da regista con Marcel! interpretato da Alba Rohrwacher e dalla giovane Maayane Conti. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Chi è il compagno, vita privata

Non facile la vita privata e sentimentale della famosa attrice. Sui banchi dell’Università la Sapienza di Roma ha incontrato il suo storico compagno, Antonio Piarulli, ora ex, da cui ha avuto una splendida figlia che si chiama Elsa. La storia d’amore, però, è giunta al capolinea. Successivamente un alto forte dolore per Jasmine Trinca, il più grande della sua esistenza. Infatti, ha perso la madre e il lutto è stato davvero devastante. La vita sentimentale e privata rimane ben al di fuori dei social, con i quali l’attrice ha un rapporto molto particolare. Dopo Antonio Parulli, tuttavia, pare che non ci sia nessuno… Jasmine, al momento, sarebbe dunque single!

Instagram di Jasmine Trinca

Come in parte anticipato, Jasmine Trinca ha un rapporto molto particolare con i social, e non possiede al momento nessun account ufficiale.