Jasmine Trinca è fidanzata/sposata? Cosa sappiamo sulla vita privata dell’attrice

Jasmine Trinca è fidanzata o sposata? E’ questa una delle domande più cliccate sul web in merito all’attrice. Se da un lato si sa tutto (o quasi) sulla sua carriera professionale, più difficile è scoprire qualcosa sulla sua sfera privata. Soprattutto per sapere se in questo momento ci sia o meno qualcuno nella sua vita dopo l’amore, poi terminato, con Antonio Piarulli con il quale ha avuto anche una figlia.

Chi è il compagno attuale di Jasmine Trinca?

L’attrice è nata a Roma nel 1981, precisamente il 24 aprile. Oggi pertanto ha 41 anni. Il suo amore storico risale ai tempi dell’Università: qui, sui banchi de La Sapienza, ha conosciuto il suo ex compagno da cui ha avuto nel 2009 la figlia che si chiama Elsa. Dopo la fine della loro relazione l’attrice ha dovuto fare i conti anche con la scomparsa della mamma, mentre il papà era già morto quando lei era piccola, praticamente senza averlo mai conosciuto. Su questo triste episodio la sua reazione, ha dichiarato l’attrice, è stata quella di “una buffonaggine marcata, insistita, reiterata ed eccessiva già tra i banchi delle scuole elementari. Spiegare la perdita a chi rimane è un passaggio complesso e non credo che mia figlia sia pronta a fare i conti con storie così intime e dolorose. Mio padre, persino per me stessa, è un ricordo più che sbiadito. Un’idea. Una sorta di fantasma”. Nella sua carriera da attrice ha vinto un David di Donatello, 4 nastri d’argento. E ancora: 2 globi d’oro, 2 ciak oro, nonché, tra gli altri, il premio Marcello Mastroianni alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Per quanto riguarda il suo compagno attuale al momento non si hanno molte informazioni in merito. Jasmine Trinca qualche tempo fa ha dichiarato di essere rimasta single dopo la fine della storia con Antonio Piarulli. Dal punto di vista professionale invece recentemente l’abbiamo ammirata nei panni di Ilaria Cucchi nel film struggente “Sulla mia pelle”, che parla della storia del povero Stefano Cucchi, morto in carcere.