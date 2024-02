Jean-Paul Gaultier: chi è, età, carriera, vita privata, è sposato?

Jean-Paul Gaultier, chi è l’enfant terrible della moda, ospite di Verissimo sabato 17 febbraio 2024: chi è e quanti anni ha? Tutto sulla sua vita privata.

Icona internazionale della moda, Jean-Paul Gaultier è uno stilista amatissimo in tutto il mondo. Certamente, tutti conoscono la risonanza che l’esperto del fashion ha, ma pochi conoscono i dettagli sulla sua vita privata. Data l’importanza che Gaultier possiede in ogni parte del globo, gli ammiratori vorrebbero conoscere di più sul suo privato, che questo sabato 17 febbraio 2024 sarà ospite di Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

Chi è Jean-Paul Gaultier

Nato ad Arcueil, in Francia, il 24 aprile del 1952, il grande Jean-Paul Gaultier ha, ad oggi (febbraio 2024), 71 anni. Figlio di Paul e Solange, un contabile ed una cassiera, ha cominciato ad interessarsi alla moda sin da giovanissimo, quando è stato notato dal noto stilista Pierre Cardin, che lo ha assunto nel 1970 come suo assistente.

A partire da qui la scalata. Infatti, Jean-Paul è stato nominato sin dai primissimi anni ’80 come enfant terrible dello stile grazie al suo zampino irriverente. Effettivamente, ha confezionato i costumi per Madonna e per pellicole di registi di calibro internazionale come Pedro Almodóvar e Luc Besson.

Non tutti sanno, inoltre, che l’artista ha avuto anche una liaison come musicista e presentatore televisivo. In effetti, è suo il brano che si chiama How To Do That e ha commentato per France 3 la kermesse musicale Eurovision Song Contest nel 2008.

Jean-Paul Gaultier vita privata: è sposato?

Da ciò che si apprende, oggi Gaultier risulta single. Nel passato, lo stilista ha avuto una relazione di circa quindici anni con l’imprenditore Francis Menuge, venuto a mancare all’età di 40 anni.

Jean-Paul Gaultier Instagram

L’amatissimo Jean-Paul è seguito da circa 4,7 milioni di followers sul suo profilo Instagram. Il suo nome utente sulla nota piattaforma di Meta è, naturalmente, @jeanpaulgaultier. Nel suo feed, Gaultier pubblica scatti riguardanti la sua carriera e le sue nuove creazioni.