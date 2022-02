Jennifer Bortuzzo, chi è la sorella di Manuel: età, lavoro, nuoto, altezza, data di nascita, fidanzato, Instagram e Twitter

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti di oggi anche Manuel Bortuzzo, ex concorrente del GF VIP, che arriverà in studio con il fratello Kevin, la sorella Jennifer e il papà Franco.

Jennifer, chi è la sorella di Manuel Bortuzzo: età, lavoro

Jennifer Bortuzzo. E’ lei la sorella di Manuel, il giovane nuotatore che nella casa del GF VIP si è raccontato e ha dato a tutti una grandissima lezione di vita. Di lei sappiamo che ha 20 anni, è nata e cresciuta a Treviso insieme ai suoi fratelli, con il quale ha un ottimo rapporto. Anche Jennifer, proprio come Manuel, ha una grande passione per il nuoto.

Jennifer Bortuzzo: chi è il fidanzato

Jennifer, bella come il sole, sembrerebbe essere felicemente fidanzata con un ragazzo di nome Edoardo.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @jenniferbortuzzo vanta oltre 7.000 followers.