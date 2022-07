Jennifer Lopez e Ben Affleck volano a Las Vegas e si sposano (FOTO)

Tornati insieme dopo una lunga separazione, i Bennifer, hanno legalizzato la loro unione. La coppia più glamour del momento composta dalla meravigliosa Jennifer Lopez e dall’affascinante Ben Affleck si è sposata. Una celebrazione lontana dai riflettori ma che rispecchia tutto l’amore che li unisce.

Jennifer Lopez ha sposato Ben Affleck

Si è coronato il sogno d’amore di Jennifer Lopez e Ben Affleck, convolati a nozze lo scorso 16 luglio. Jennifer Lopez ha comunicato la notizia del matrimonio a sorpresa postando sul suo sito ufficiale foto e del video del fatidico momento.

‘Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Paziente da vent’anni’.

Racconta la pop star ai suoi fan. Ma non finisce qui. La mattina successiva alle nozze Jennifer Lopez ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di lei tra le lenzuola mentre mostra orgogliosa la fede nunziale.

Matrimonio a sorpresa a Las Vegas

Proprio come due giovani innamorati, la coppia è volata a Las Vegas dove ha preso la licenza necessaria per il matrimonio coronando un amore che va avanti da vent’anni. Per entrambi però non si tratta del primo matrimonio. Affleck infatti è stato sposato per dieci anni con Jennifer Garner, con la quale ha avuto tre figli, prima di separarsi nel 2018. Invece Jennifer Lopez è al quarto matrimonio: è mamma di due gemelli di 14 anni avuti con il terzo marito Marc Anthony dal quale si è separata nel 2011.