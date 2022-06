Jennifer Lopez, ‘la figli* Emme è non binaria’: la presenta in pubblico con il pronome “they”

L’ha fatto sapere Jennifer Lopez stessa durante un evento di gala a Los Angeles. Emme, avuta dal matrimonio con Marc Anthony, si identifica come persona non binaria. La madre infatti ha usato il pronome “they“, per riferirsi a chi non si identifica nel tradizionale binarismo di genere maschile/femminile.

Il concerto di J.Lo

“L’ultima volta che abbiamo cantato insieme, lo abbiamo fatto in un grande stadio come questo ed è da quella volta che le chiedo (I asked “them“) di cantare con me, ma non ha voluto. Questa, però, è un’occasione davvero speciale”, ha dichiarato la cantante.

Un’esibizione magica, dove le due voci sono diventate una sola e il pubblico è impazzito. Poi scherzandoci, la madre ha raccontato di quanto Emme fosse costos*: “They are very very busy”. Sottolineando che deve pagare per cantarci insieme! La dichiarazione non è avvenuta in modo ufficiale, semplicemente è stat* chiamat* con il pronome “they”.