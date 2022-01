Jessica Haile Selassie: chi è, età, Riccanza, padre, sorella, patrimonio, Instagram, Grande Fratello Vip

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Jessica Haile Selassie (così come le sue due sorelle, Lucrezia e Clarissa) ma intanto conosciamola meglio!

GFVIP Jessica Haile Selassie: chi è, lavoro, villa, patrimonio

Jessica Haile Selassie è una principessa, pronipote dell’ex imperatore dell’Etiopia. Ha 26 anni e vive in una villa affacciata su Piazza di Spagna. Lì viene accudita da un maggiordomo, ha un autista personale e uno staff che si prende cura di lei.

Ha una passione per la moda, rendendo di questo il suo mestiere. Il suo blog da fashion blogger si chiama Exceptional Elegance. Dopo averla vista nel programma Riccanza ora approderà nella casa del GFVIP. E’ l’unica delle tre sorelle ad aver partecipato a Riccanza, il reality in onda su MTV dove ha conosciuto Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini.

Jessica Haile Selassie: vita privata, sorelle

Jessica ha due sorelle – anche loro Principesse Etiopi – che si chiamano Lucrezia e Clarissa. Della sua vita privata non sappiamo molto, partecipa spesso agli eventi mondani con la famiglia alla quale sembra essere molto legata.

Jessica Haile Selassie: Instagram

Potete seguire la principessa etiope anche su Instagram al suo account @jess_hailes con i suoi 11,7mila follower