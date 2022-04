Jessica Pratt: chi è, età, marito, il legame con Napoli, la carriera e le curiosità sul soprano inglese

Jessica Pratt sarà ospite nella giornata di oggi nella trasmissione Oggi è un altro giorno il salotto pomeridiano targato Rai con Serene Bortone. Il soprano si racconterà così a 360° svelando, o almeno così spera il pubblico, particolari inediti sulla sua carriera o magari sulla vita privata. Ad ogni modo ecco la sua scheda: conosciamola più da vicino.

La biografia del soprano inglese

Iniziamo col dire che Jessica Pratt è nata a Bristol, il 20 giugno 1979. Oggi pertanto ha 42 anni. E’ un soprano inglese ma naturalizzato australiana. L’approccio al mondo della musica arriva prestissimo, all’età di otto anni. E’ una figlia d’arte dato che il padre, Phil, è un tenore. La sua storia si intreccia poi con il nostro Paese dato che nel 2003 si trasferì in Italia per studiare con Gianluigi Gelmetti presso il Teatro dell’Opera di Roma e presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Renata Scotto. A Oggi continua gli studi vocali con Lella Cuberli a Milano.

Quali sono le sue peculiarità artistiche di Jessica Pratt

Il soprano anglo-australiano dispone di un timbro luminoso corroborato da una notevole estensione e da una perfetta tecnica virtuosistica. La Pratt viene definita come una delle più importanti cantanti, richieste a livello internazionale, per il repertorio belcantistico e barocco.

Le opere

Il suo repertorio operistico è davvero vasto. Ad oggi vanta oltre 40 interpretazioni in alcune delle opere più famose al mondo come I Montecchi e i Capuleti, Romeo e Giulietta, Il Barbiere di Siviglia e la Traviata, solo per citarne alcune.

Jessica Pratt e La sonnambula

Tra le opere più famose interpretate dall’artista alla quale è più legata c’è senza dubbio la Sonnambula. «Credete a me, vita e sogno si confondono tra loro nel sonnambulismo che ci trasporta nella bellezza. Napoli è sogno a occhi aperti», ha detto l’artista.

Vita privata

Il fascino del suo lavoro non le ha di certo risparmiato corteggiatori. La Pratt ha ammesso “di aver ricevuto alcune proposte di matrimonio” ma dato che le è stato chiesto al contempo di abbandonare il canto “le ho sempre declinate”. Oggi è sposata con Riccardo. I due si sono conosciuti sul web.

Il legame con Napoli

Come detto la soprano è molto legata con l’Italia dato che ormai sono quasi 20 anni che si trova nel nostro Paese. Ma oltre a questo un affetto particolare lo prova per la città di Napoli, città dove peraltro vivono i suoceri. Che la deliziano con le ricette tipiche della tradizione.

Jessica Pratt Instagram

L’artista è presente sui social e in particolare su Instagram. Con l’account @jessicaprattsoprano vanta oltre 11 mila followers e tra i post è possibile ammirare le sue esibizioni più famose.