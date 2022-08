Jessica Selassié assente nel promo del GF VIP 7: non c’è traccia della vincitrice e sul web scoppia la polemica

Sta per iniziare la nuova edizione del GF Vip e proprio in questi giorni si sta cercando di capire chi saranno i nuovi concorrenti. Mai come quest’anno Signorini è riuscito a mantenere “l’hype” necessario. Ma, a parte questo, ci sono ancora alcune cose che non tornano. Ad esempio, perché la vincitrice della scorsa edizione non è presente nell’ultimo spot? Hanno litigato?

Scoppia la polemica

Non sono poche le riposte, negative, per la scelta di non includere Jessica nel video promo. Lei, che proprio l’anno scorso, è stata la scoperta del programma. Timida e riservata all’inizio, si è fatta amare così tanto dal pubblico da riuscire a vincerlo contro ogni dubbio. Ma chissà.. saranno forse finiti i rapporti con Alfonso Signorini? Anche perché nel video promo la sorella Lulù è presente.. (con Soleil e Alex Belli).

A mancare sono anche Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Davide Silvestri e lo stesso Barù. Probabilmente, avranno spazio in altri video.. chissà.