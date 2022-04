Jimmy Sax: chi è, No man no cry, concerto, Roma luglio, biglietti, carriera, età, Instagram

E’ Jimmy Sax uno degli ospiti della trasmissione Oggi è un altro giorno in onda quest’oggi martedì 5 aprile 2022 a partire dalle ore 1400. Il celebre sassofonista si racconterà nel salotto di Serena Bortone affrontando diversi temi, tra cui i suoi ultimi lavori musicali. Ma scopriamolo più da vicino!

Chi è, cosa sappiamo su di lui

Il suo vero nome è Jeremy Rolland ma sulla sua biografia si sa davvero poco. Il suo è un fenomeno partito sul web e spopolato poi in tutto il mondo dopo le sue esibizioni in alcune località più di tendenza. Miami, Cannes, Dubai, Parigi, Capri, Monaco e molte altre. Recentemente ha partecipato in Italia al concerto di Natale 2021. A tutti gli effetti, in questo momento, può essere considerato uno dei sassofonisti (se non il primo!) più famosi al mondo.

Fin da ragazzo ha girato i locali senza mai fermarsi e conquistando il pubblico con la sua musica. In un’intervista rilasciata tempo fa aveva spiegato che il suo “viaggio era partito da lontano e che aveva iniziato a suonare quando aveva 10 anni”. Poi il grande salto con i video su YouTube che lo hanno definitivamente lanciato nel panorama mondiale.

No man no cry

Il suo lavoro più famoso è senza dubbio “No man no Cry” che lo ha portato al successo. Ma Jimmy Sax ha anche vinto un disco di platino con il singolo “Ibiza” realizzato insieme a JUL. Altre canzoni da lui realizzate sono Time, Mama, Freeze, Supreme Circle, solo per citarne alcune.

Jimmy Sax in concerto a Roma a luglio 2022, biglietti

Il sassofonista sarà presto nella Capitale in concerto. La data è fissata per il 6 luglio 2022 all’Auditorium Parco della Musica dove si esibirà con la Symphonic Dance Orchestra. I biglietti sono acquistabili presso il sito di TicketOne.

YouTube

Il suo canale ufficiale vanta quasi un milione di iscritti e i suoi video hanno fatto incetta di visualizzazioni. La sua canzone più nota, No man no cry, è stata vista 162 milioni di volte!

I