Joanne Woodward: chi è, età, carriera, film, oggi, foto, marito, figli, The Last Movie Stars alla festa del Cinema di Roma

Joanne Woodward è una nota attrice statunitense. Nella sua lunghissima carriera ha interpretato molteplici ruoli dividendosi tra piccolo e grande schermo, teatro ma anche alla regia. Tantissimi i riconoscimenti ottenuti in carriera tra cui la stella sulla Hollywood Walk of Fame per il suo contributo all’industria cinematografica. Moglie di Paul Newman, scomparso nel 2008, è madre di tre figli: Elinor Nell Teresa, Melissa Lissy Stewart e Claire Clea Olivia. Dopo la morte del marito la Woodward ha abbandonato il mondo dello spettacolo ritirandosi a vita privata.

La biografia dell’attrice Joanne Woodward

E’ nata il 27 febbraio 1930 a Thomasville. Oggi l’attrice pertanto ha 92 anni. La sua famiglia era di estrazione piuttosto modesta. Da piccola vinse numerosi concorsi di bellezza prima di iscriversi all’Università specializzandosi in recitazione. La svolta avvenne dopo il trasferimento a New York, non prima di aver svolto la gavetta prendendo parte a piccoli spettacoli teatrali. Il suo esordio al cinema avvenne nel 1955. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale invece agli anni ’90.

La carriera

Impossibile riassumere in poche righe la straordinaria carriera, più che longeva, di Joanne Woodward. Al cinema, come detto, mosse i suoi primi passi nella metà degli anni 50′ con il film “Conta fino a tre e prega”, seguito da “Giovani senza domani” l’anno successivo. Il suo percorso, oltre al grande schermo, si è poi diviso tra televisione, film in tv, teatro, regista, direttrice artistica. Come attrice è stata protagonista di numerose apparizioni assieme al marito diventando una delle coppie più iconiche del cinema statunitense e mondiale. Ha vinto un Oscar, tre golden globe, e numeri altri riconoscimenti.

Film famosi

Tra le pellicole più importanti citiamo “La donna dai tre volti” che le valse l’Oscar come miglior attrice protagonista. E ancora:

“La prima volta di Jennifer”

“Summer Wishes, Winter dreams”

“Mr & Mrs. Bridge”

“Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda”

“Un urlo nella notte”

Vita privata e cosa fa oggi

La sua storia d’amore con l’attore Paul Newman ne ha contraddistinto sia la carriera che la sfera privata. La coppia ha tre figli come detto. Dopo la brillante carriera Joanne Woodward si è allontanata dalla luce dei riflettori dedicandosi a vita privata. Ciò nonostante non ha messo da parte il suo talento e la sua passione dedicandosi ad esempio alla produzione di alcuni spettacoli teatrali. Recentemente si parla di lei a proposito della produzione The Last Movie Star (che racconta la storia d’amore della coppia) presentata in anteprima alla festa del cinema di Roma.