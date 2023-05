Jody Cecchetto, chi è il figlio di Claudio Cecchetto: età, film, altezza, chi è la fidanzata, serie tv, fratello, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14.00 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche Claudio Cecchetto che si racconterà a cuore aperto ai microfoni della padrona di casa. Dalla carriera alla vita privata, sarà un’occasione per conoscercelo ancora meglio e ripercorrerne soprattutto la carriera. Ma se dal punto di vista lavorativo e professionale sappiamo praticamente tutto, cerchiamo di saperne di più sulla sua vita lontano dai riflettori: in particolare conosciamo meglio suo figlio Jody!

Cosa sappiamo su Jody Cecchetto: chi è, età, cosa sappiamo su di lui

Jody Cecchetto è il figlio di Claudio Cecchetto, famoso produttore discografico, e Maria Paola Danna. Il ragazzo, classe 1994, ha – come il padre – una grande passione per la musica. Nel 2015, infatti, ha esordito come rapper con il nome di JDC ed è stato protagonista anche su Rai 2. Su di lui inoltre sappiamo anche che su Sky ha condotto il programma Ready Music Play. A Sanremo 2023, edizione campione d’ascolti, ha condotto insieme agli Autogol e ad Andrea Delogu il format Prima Festival, ovvero l’anteprima delle puntate del Festival della Canzone Italiana. Il suo successo deriva anche dagli esordi su Twitch – celebre piattaforma di live streaming – nel 2013; qualche anno più tardi lo troviamo anche su Disney Plus per un ruolo nella serie Alex & Co. L’anno scorso invece, prima di lavorare insieme ad Amadeus, ha condotto Power Hits Estate all’Arena di Verona. Insomma, nonostante la sua giovane età la sua carriera sembra già più avviata che mai.

Chi è la fidanzata Valeria Vedovatti

Il giovane pare sia ancora fidanzato con Valeria Vedovatti, influencer e tikotoker di successo: classe 2003, è nata in Svizzera. In barba alla sua giovanissima età conta oltre 1 milione di followers su Instagram e circa il triplo proprio su TikTok. I due si erano separati ma sembrerebbe proprio che siano tornati insieme: con buona pace di coloro che non erano troppo d’accordo alla storia tra i due per via della loro differenza d’età.

Jody Cecchetto Instagram

Su Instagram Jody Cecchetto è molto seguito. Con il suo profilo @jodyjdc vanta oltre 330mila followers.