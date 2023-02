Joey e Rina: chi sono, età, sono fidanzati, vita privata, Bellissima, balli di gruppo

Tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con la trasmissione Oggi è un altro giorno il salotto pomeridiano targato Rai in onda tutti i giorni a partire dalle 14.00 e condotto da Serena Bortone. Tra i tanti ospiti della puntata ci saranno in collegamento da San Gregorio di Catania, dove hanno la loro scuola di ballo, ci saranno anche Joey e Rina, i coreografi divenuti famosi (anche) grazie alla canzone Bellissima di Annalisa.

Cosa sappiamo su Joey e Rina, i coreografi che hanno realizzato il balletto di Bellissima

Loro sono compagni sia nella vita privata che in quella professionale. Joey Di Stefano e Caterina Rina Di Liberto hanno rispettivamente 41 e 37 anni. La loro “social dance” coinvolge tutti, dalle piazze o all’interno di una scuola. Il loro ritmo, e le coreografie basate sulle hit del momento, hanno stregato il web. Insegnano ballo dal 2008 ed hanno anche un canale YouTube dedicato. La loro scuola si trova in Sicilia e più precisamente a Sen Gregorio di Catania. Il loro esperimento più riuscito è senza dubbio quello di Bellissima, la canzone di Annalisa che ha spopolato in radio.

La coreografia di Bellissima

Cantante e “coreografi” si sono recentemente incontrati. Annalisa ha anche ballato con i coreografi, che ormai sono delle vere e proprie star di TikTok. Il brano Bellissima, che in realtà ha un significato più triste rispetto a ciò che si potrebbe pensare, ha anche permesso alla cantante di arrivare ad una sponsorizzazione con la maison francese Yves Saint Laurent citata nel testo. Questo ha detto la cantante ha proposito del suo singolo:

«Ho scritto Bellissima nell’agosto del 2021, in un momento decisivo della mia carriera, quello in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo. È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, sì, ma con le lacrime. È esattamente come sono io»

Annalisa, il suo album “Nuda” è certificato platino