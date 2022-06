Johnny Depp ha vinto: l’ex moglie Amber Heard lo ha diffamato, ecco quanto dovrà pagare

Johnny Depp ha vinto. Non ha picchiato e maltrattato l’ex moglie Amber Heard. È stata lei a diffamarlo. A stabilirlo i sette giurati, dopo tre giorni di camera di consiglio. La decisione è stata presa all’unanimità e il verdetto finale riguardante la causa più famosa d’America è stata resa nota questa sera.

Johnny Deep diffamato

È stato stabilito che l’attore, grazie alla vittoria legale, adesso ha diritto a un risarcimento di 10 milioni di dollari. Deep ne aveva chiesti 50. Per l’ex moglie Amber Heard anche un totale di 5 milioni di dollari di sanzioni che si sommano alla cifra che dovrà pagare all’ex marito. Il verdetto è stato accolto dalle urla di gioia della folla che attendeva fuori dell’edificio, in netto contrasto con l’aria funesta e le lacrime trattenute dell’attrice. Ma anche Johnny Deep deve pagare un indennizzo alla sua ex, anche se di minor conto: due milioni di dollari.

Il verdetto della giuria

Il verdetto è arrivato nel pomeriggio di oggi orario della Virginia. La Giuria era uscita alle 15 ore locali (ore 21i in Italia) e la giudice aveva chiamato gli avvocati per poi far scrivere ai giurati l’importo stabilito come risarcimento. I legali nel frattempo avevano chiamato i loro assistit. Amber Heard era arrivata dopo circa mezz’ora. Johnny Depp invece non era presente, in quanto in Inghilterra.