Johnny Depp in Italia, al via i concerti con Jeff Beck: le date ufficiali del tour

Uno spettacolo senza precedenti. Uno show che sicuramente lascerà sorpresi tutti, in modo positivo. Dopo l’annuncio di Jeff Beck delle date del tour, alcune in Italia, i fan sono andati in delirio. Soprattutto, perché in una di queste ci sarà un ospite speciale. Johnny Depp.

Leggi anche: Blanco, ‘figuraccia’ al concerto: dedica Afrodite alla fidanzata Martina, ma l’aveva già dedicata all’ex Giulia

Concerto Jeff Beck e Johnny Depp

Il 21 Luglio, all’Arena della Regina di Cattolica, Jeff Beck sarà accompagnato da Johnny Depp. Sarà il suo chitarrista speciale. Sicuramente l’attore viene da un periodo in cui, letteralmente, i riflettori sono puntati su di lui h24. Viene da un momento sicuramente non semplice. Probabilmente uno dei più duri della sua vita. La sua immagine è su tutti i giornali. Chiunque ha qualcosa da dire sul processo per le accuse dell’ex moglie.

Johnny Depp e l’amore per la musica

Dopo tutto questo tormento, vederlo live, mentre suona la chitarra, sarà un’emozione pazzesca. L’amore per la musica c’è sempre stata fin da bambino. La chitarra è infatti uno dei suoi strumenti preferiti e sembrerebbe che sia anche particolarmente bravo. Dopo questi anni di pandemia, anche per il cantante Jeff Beck le cose non sono state sicuramente semplici. Il suo intero tour è stato posticipato e ora cerca di recuperare più date possibili. Sta mettendo su infatti uno spettacolo senza precedenti. Noi non vediamo l’ora di vederli insieme, e voi?