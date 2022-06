Blanco, ‘figuraccia’ al concerto: dedica Afrodite alla fidanzata Martina, ma l’aveva già dedicata all’ex Giulia

La storia tra Blanco e Giulia Lisoli sembra essere definitivamente chiusa. Il cuore del giovane cantante però appartiene già ad un’altra ragazza: Martina Valdes. La storia tra i due sembra andare talmente bene che Blanco, durante un suo concerto, ha deciso di compiere un gesto inaspettato. E di dedicarle una canzone d’amore!

Blanco dedica “Afrodite” a Martina Valdes

Durante un suo concerto, Blanco ha invitato Martina sul palco per dedicarle la canzone “Afrodite”. Il gesto è stato ripreso e postato su tutti i social ottenendo moltissimi commenti e messaggi d’amore per la coppia. Tutto molto bello se non fosse che, come fanno notare molti fan, lo stesso brano Blanco lo aveva dedicato alla sua ex Giulia. Qual è stata la sua reazione?

La reazione di Giulia Lisoli

La dedica di “Afrodite” a Martina Valdes non ha lasciato del tutto indifferente l’ex ragazza del cantante, alla quale la canzone era originariamente indirizzata. In un post Giulia, che si riprende mentre mangia uno yogurt, commenta il gesto:

“Quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda”.

Giulia ha comunque tenuto a far sapere che, nonostante la fine della loro storia sia stata difficile, è riuscita ad andare avanti e che per Blanco desidera solo il meglio.

Leggi anche: Blanco, l’ex fidanzata Giulia rompe il silenzio sul presunto tradimento