Blanco, l’ex fidanzata Giulia rompe il silenzio sul presunto tradimento

Blanco torna a far parlare di sé. Questa volta interviene la sua ex fidanzata Giulia Lisoli per mettere a tacere tutte quelle malelingue che parlano di un tradimento alla base della loro rottura. I due in effetti, fidanzati da diversi anni, si sono lasciati poco dopo la vittoria al Festival di Sanremo.

Giulia Lisoli mette a tacere le malelingue

Sebbene i due non si siano mai esposti in merito alla loro rottura, alcuni rumors davano la colpa ad un presunto tradimento da parte del cantante. Il gossip si è scatenato quando il cantante è stato visto in compagnia della ballerina Martina Valdes.

Nel corso di una diretta su TikTok Giulia parla della rottura con Blanco e dice:

“È stato un periodo molto difficile, anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta. Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può stare bene. Ormai l’ho superata, sto bene.”

In un altro video ha categoricamente smentito la notizia in merito al tradimento:

“Blanco non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. È andata come è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più”. Quindi, l’amore è finito, ma il bene resta.

