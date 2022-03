Jovana Djordjevic, la moglie di un noto calciatore all’Isola dei Famosi: tutti pazzi per le sue foto in perizoma

Siamo in attesa di poter assistere alla puntata dell’Isola dei Famosi che si terrà oggi, 21 marzo 2022. Tra i naufraghi anche Jovana Djordjevic, la stupenda modella di origine serbe ed ex moglie del famoso calciatore. Ma cosa sappiamo di lei? Siamo pronti per rivelarvi tutto: l’età, l’altezza, il fidanzato, i figli e, ovviamente, Instagram e la carriera!

Jovana Djordjevic: chi è, età, figli e carriera

Jovana nasce nel 1991 in Serbia: ha perciò 31 anni. Fin da piccola ama moltissimo la moda così, a 18 anni, partecipa e vince il concorso Miss Fashion Tv (Europa sud-orientale). Ha continuato a lavorare per il suo sogno ed è diventata una modella e indossatrice professionista. Djordjevic è il cognome che ha preso dopo il matrimonio: infatti ha sposato l’ex attaccante del Chievo Filip Djordjevic. Il suo nome da nubile è Jovana Svonja. I due sono convolati a nozze nel 2014 e nel 2015 è nato il loro primo figlio, Noel, mentre due anni dopo arriva anche Leon, il secondogenito. Jovana è un’amante dello sport e dei tatuaggi: pratica pugilato e fitness. Per quanto riguarda i tatuaggi li ha sulla mano sinistra, sul braccio destro e sulla colonna vertebrale. Parla, inoltre, 3 lingue: italiano, inglese e serbo.

Isola dei Famosi

Jovana ha deciso di mettersi in gioco per la prima volta in un reality: ha scelto l’Isola dei Famosi, entrando così a far parte dei naufraghi del 2022. Tanti i concorrenti che ci saranno in questa nuova edizione che vedrà al timo Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Instagram

Jovana è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram dove il suo account conta oltre 360mila follower.

