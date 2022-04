Julia Baird, chi è la sorella di John Lennon: età, lavoro, libri

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Julia Baird, la sorella del grande e immenso John Lennon.

Chi è Julia Baird, la biografia

Julia Baird è nata il 5 marzo del 1947 ed è una nota insegnante e autrice britannica, ora in pensione. Ma non solo. Sicuramente è ricordata e conosciuta per essere la sorellastra più giovane di John Lennon, musicista inglese, e figlia maggiore di sua madre Julia Lennon e John Bobby Albert Dykins.

Il rapporto con John Lennon e la morte della madre

Pare che Julia avesse iniziato a frequentare il fratellastro solo quando aveva 4 anni, nel periodo in cui il ragazzo si era avvicinato di nuovo alla madre. Lo ha sempre ricordato come un buon fratello, divertente e scherzoso. Poi, però, la loro vita è stata sconvolta dalla morte della madre, così Julia e sua sorella Jackie hanno dovuto vivere a Edimburgo, a casa della zia di John Lennon. La madre è stata colpita e uccisa il 15 luglio del 1958, appena fuori da casam da un’auto Standard Vanguard guidata da un poliziotto fuori servizio, Eric Clague.

Chi è John Lennon e come è morto

John Lennon è nato a Liverpool il 9 ottobre del 1940 ed è stato un noto cantautore, polistrumentista, artista e attivista britannico. Dal 1960 al 1970 è stato compositore e cantante dei Beatles e in coppia con Paul McCartney ha composto la maggior parte delle canzoni. Nel 2002, tra l’altro, in un sondaggio della BBC sulle 100 personalità britanniche più importanti, lui si è classificato ottavo. Dopo l’esperienza con i Beatles, John Lennon è stato musicista solista, autore di disegni, testi poetici, attivista politico e paladino del pacifismo. Una carriera brillante, stroncata quando nel 1980, a New York, è stato assassinato a colpi di rivoltella da uno suo stesso fan, Mark David Chapman.

Il successo dei Beatles

John Lennon e le sorelle si sono riuniti durante il successo dei Beatles. Il musicista e cantante le ha invitate a casa, poi ha acquistato per loro una villa che si trova su Gateacre Park Drive, a Liverpool. E hanno ricucito tutti i rapporti, fino alla morte del compositore che è stato ucciso a New York l’8 dicembre del 1980.

I libri di Julia

Julia ha lavorato come insegnante per bisogni speciali, poi dopo la morte del fratello ha scritto il libro John Lennon, My Brother (con Geoffrey Giuliano ). Poi, ha smesso di lavorare nel 2004 perscrivere Imagine This – Growing up with my fratello John Lennon . Nel 2009, il libro è stato adattato nel film Nowhere Boy. Ora, invece, è direttrice di Cavern City Tours a Liverpool.

Chi è il marito, figli e vita privata

Ma veniamo ora alla vita privata. Julia ha sposato Allein Baird nel 1968 e per lui si è trasferita a Belfast. Dal loro amore sono nati tre figli, Nicholas, Sara e David, ma nel 1981 la coppia ha deciso di divorziare.