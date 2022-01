Kabir Bedi: chi è, età, carriera, Sandokan, altezza, occhi, figli, chi è la moglie

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Kabir Bedi, ma conosciamolo meglio!

Kabir Bedi: chi è, età, carriera, film

Kabir Bedi è nato il 16 gennaio del 1946 ed è un attore indiano naturalizzato italiano. Deve la sua fama in Italia soprattutto all’aver interpretato il ruolo di Sandokan. Ma non solo. E’ stato anche interprete di fotoromanzi per la rivista Grand Hotel e ha vinto numerosi riconoscimenti per film e pubblicità. Bedi ha partecipato a oltre 60 film di Bollywood e in Italia nel 2004 ha anche partecipato alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi. Nel 2007, invece, ha preso parte alla quinta stagione della serie televisiva Rai Un Medico in Famiglia e nel 2013 è stato testimonial di una campagna pubblicitaria per le compagnie di assicurazione Unipol, Fonsai e Milano.

Chi è la moglie di Kabir Bedi: figli

Kabir Bedi è stato sposato nel 1968 con Protima Bedi e dal loro amore sono nati due figli. Nel 1973 la coppia ha divorziano e nel 1979 l’attore si è sposato una seconda volta con Susan Humpreys, da cui ha avuto il figlio Adam, anche lui attore che ha esordito a Hollywood nel thriller Hello? Kaun Hai! Dopo il divorzio dalla prima moglie, Kabir Bedi ha avuto una relazione con l’attrice indiana Parveen Babi, poi si è sposato con Nikki Vijaykar. Nel 2006, invece, ha iniziato una storia d’amore con Parveen Dusani, che ha sposato il 15 gennaio di dieci anni dopo.

Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @ikabirbedi vanta oltre 25 mila followers.