Kabir Bedi, chi è il figlio Adam Bedi: età, mamma, film, moglie, Instagram, carriera

Adam Bedi, chi è il figlio di Kabir Bedi: età, madre, film

Adam Bedi è nato negli Stati Uniti nel settembre del 1981, ha 40 anni ed è il figlio di Kabir Bedi. Kabir Bedi è stato sposato nel 1968 con Protima Bedi e dal loro amore sono nati due figli. Nel 1973 la coppia ha divorziano e nel 1979 l’attore si è sposato una seconda volta con Susan Humpreys, da cui ha avuto il figlio Adam, anche lui attore che ha esordito a Hollywood nel thriller Hello? Kaun Hai! Dopo il divorzio dalla prima moglie, Kabir Bedi ha avuto una relazione con l’attrice indiana Parveen Babi, poi si è sposato con Nikki Vijaykar. Nel 2006, invece, ha iniziato una storia d’amore con Parveen Dusani, che ha sposato il 15 gennaio di dieci anni dopo.