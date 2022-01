Kalipè non va in onda, il programma di Massimiliano Ossini salta la puntata del 26 gennaio 2022: ecco cos’è successo

Cambio di programma per Kalipè, il programma di Rai 2 condotto da Massimiliano Ossini, che ha tenuto compagnia al pubblico per ben quattro settimane. Programma che ora, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, si fermerà, per poi tornare in televisione in primavera.

Kalipè su Rai 2 non va in onda: ecco perché

Kalipé-A un passo d’uomo da quattro settimane sta tenendo compagnia al pubblico di Rai 2, ma presto Massimiliano Ossini si dovrà fermare. Stando alle anticipazioni di TvBlog, la Rai vuole evitare un accavallamento con il Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 1 febbraio. Ed è per questo che mercoledì 26 gennaio Kalipè non andrà in onda, per dare spazio a tutti gli eventi pre-Sanremo.

Quando torna in onda Kalipé?

Kalipè si fermerà, ma Massimiliano Ossini tornerà su Rai 2 in prima serata con altri episodi quasi sicuramente in primavera. Un appuntamento è stato già registrato, l’altro ancora deve essere girato e la curiosità, ovviamente, c’è. Un po’ di attesa, poi si tornerà con l’adrenalina e l’avventura!