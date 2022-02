Karma B, chi sono le drag queen: età, carriera, spettacoli, Propaganda Live, tour, Instagram, senza trucco

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Karma B, due cantanti e drag queen.

Karma B, chi sono i due cantanti e drag queen

Karma B è un duo composto da Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo. Insieme, le drag queen più famose d’Italia, hanno esordito a Catania, poi hanno debuttato a Roma nelle serate di Muccassassina ideate da Vladimir Luxuria, che è stata la prima a notarle. Ora sono famosissime e si sono esibite in diversi locali, anche a New York. Molto attive in teatro, ma anche sul piccolo schermo dove sono apparse in vari programmi, da All Together Now a Propaganda Live.

Instagram

Hanno un profilo Instagram e con l’account @officialkarmab vantano oltre 45 mila followers.