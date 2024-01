Kate Middleton, regalo di compleanno da Re Carlo: la sorpresa che lascia senza parole

Dopo il regalo di Re Carlo III, Kate Middleton diventa una figura ancora di più centrale nelle dinamiche della Royal Family.

Nella giornata di ieri, martedì 9 gennaio 2024, la principessa Kate Middleton ha fatto il compleanno. La moglie del principe William e attuale Principessa del Galles ha compiuto 42 anni, festeggiata in grande stile dalla Famiglia Reale e il popolo britannico. Come molti sostengono, Kate con il passare del tempo sta preparando il percorso che la porterà a essere Regina d’Inghilterra al fianco di William.

Kate Middleton: il regalo di Re Carlo

Il regalo più bello percepito da Kate Middleton per il suo compleanno, a sorpresa, è stato quello del Re Carlo. Il Re d’Inghilterra avrebbe regalato alla Principessa del Galles uno status che le conferisce dei poteri simili al proprio marito, il principe William. L’onoreficenza concessa dal Reale, è uno dei benefici più elevati e prestigiosi della corte e soprattutto del Regno Unito.

Il nuovo titolo di Kate Middleton

Secondo i rumors interni alla Royal Family, Kate Middleton verrà investita della carica di “Royal Lady of the Order of the Garter”. L’investitura risulta antichissima ed è tra le più prestigiose della Casa Reale inglese, con il titolo che venne istituito da Edoardo III più di 700 anni fa. Risulta infatti tra i titoli cavallereschi più prestigiosi del Regno Unito, che sottolineano la grande fiducia di Re Carlo verso la figura della moglie di suo figlio.

Kate Middleton: il titolo non lo ebbe Lady Diana

All’interno della burrascosa storia della Famiglia Reale brittanica, il titolo di Kate Middleton non lo ebbero molti in passato. La regola dice come solo il Re e la Regina d’Inghilterra possono conferire tale titolo, che in passato non venne dato nemmeno alla celebre Lady Diana. Al contrario, la Regina Elisabetta in vita concesse tale riconoscimento verso la figura di Camilla e successivamente il nipote, il principe William.

I nuovi poteri di Kate Middleton a corte

Come detto, la figura di Kate Middleton diventerà sempre più centrale all’interno della Famiglia Reale britannica. In questo senso, avrà la capacità per sedersi ai tavoli e prendere le decisioni importanti e cruciali della Royal Family, oltretutto esercitando un’influenza verso le decisioni prese dai reali britannici dal prossimo futuro. A lei spetteranno anche decisioni più politiche con questo titolo, in quanto si potrà esprimere sulle decisioni amministrative e istituzionali legate alla monarchia britannica.

Kate Middleton: inizia il percorso per diventare Regina

Kate diventerà in futuro Regina d’Inghilterra, al fianco del proprio marito William. Carlo III, con l’ultimo regalo effettuato, non solo manda un aperto messaggio di stima alla donna, ma soprattutto le apre la strada a un ruolo di prestigio e centralità all’interno della Famiglia Reale. Nei fatti, il Re sembra voler preparare la 42enne all’esperienza di Regina, che probabilmente vista l’età di Re Carlo (farà 76 anni a Novembre) non è così distante come qualcuno potrebbe presumere.