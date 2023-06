Kikò Nalli, chi è la nuova fidanzata dell’ex di Tina Cipollari: età e foto

Oggi andiamo alla scoperta di Kikò Nalli, ovvero l’ex storico dell’opinionista Tina Cipollari. Secondo le ultime notizie di gossip, l’uomo avrebbe ritrovato l’amore in questi giorni. Infatti, l’ex marito della Cipollari si sarebbe riaperto agli affari di cuore, dopo la fine del suo amore con il noto personaggio televisivo di Canale 5. Nalli era passato alla ribalta dopo la partecipazione alla XVI edizione del Grande Fratello.

Alla scoperta della nuova fidanzata di Kikò Nalli

L’uomo era arrivato alla ribalta televisiva soprattutto per un motivo, il suo matrimonio con Tina Cipollari di Uomini e Donne, lo storico programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Oggi Nalli starebbe andando dietro un’altra ragazza, ovvero la giovane Vanessa Pontarollo. I due probabilmente si sono conosciuti sul luogo di lavoro, essendo entrambi hair dresser.

La storia con Vanessa Pontarollo

Entrambi avrebbero annunciato la loro storia d’amore sui social network, come dimostra bene Instagram. Sul profilo della stessa Vanessa Pontarollo, infatti, pochi giorni fa è comparso un reel dove la stessa ragazza è impegnata a baciare sulle labbra l’ex marito di Tina Cipollari. Un bacio appassionato quello tra i due amanti, che sembrano già godere di un’ottima alchimia tra loro.

I post di Vanessa Pontarollo per Kikò

Come mostrano i vari post su Instagram, Vanessa Pontarollo sembrerebbe innamorata persa di Kikò Nalli. Non solo il video di un romantico bacio appassionato con lui, ma anche varie foto insieme, che dimostrano come il loro amore vada di gran lunga a gonfie vele. Come è possibile vedere all’interno di queste fotografie, sia la donna che il suo nuovo compagno sembrano molto felici insieme. Nei post, non solo baci romantici, ma anche momenti di spensieratezza dove lei abbraccia affettuosamente il nuovo fidanzato. Entrambi, come si legge sul loro viso, sono molto felici di questa nuova storia d’amore che li ha catturati.