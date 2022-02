Kung Fu, anticipazioni Italia1 del 12 febbraio 2022: nella quarta puntata una rivelazione di Mei-Li

Kung Fu, anticipazioni Italia1 del 12 febbraio 2022, ecco cosa vedremo nella quarta puntata una rivelazione di Mei-Li. La serie tv di casa a Mediaset racconta le vicende di una giovane donna cinese-americana costretta a lasciare il college a causa di problemi personali e a fare un viaggio che cambierà la sua vita, in un monastero isolato in Cina. L’appuntamento per i prossimi episodi è per sabato 12 febbraio 2022.

Kung Fu, anticipazioni Italia 1 del 12 febbraio 2022: cosa vedremo in Tv

La prima stagione si compone di 13 episodi. Sabato 12 febbraio 2022 in tal senso su Italia 1 vedremo il settimo e l’ottavo episodio. La serie Kung Fu, riproposizione del film degli anni ’70 con lo stesso titolo, va in onda alle 14.35. La trama del primo nuovo episodio, intitolato “Guidance” affronterà le conseguenze dello scontro tra Zhilan e Nicky. Mei-Li poi si renderà protagonista di una rivelazione che lascerà tutti senza parole. Il secondo episodio, chiamato “Destiny”, prenderà il via proprio da tale rivelazione con Nicky e la famiglia Chen costretti ad affrontare le conseguenze di quanto accaduto.