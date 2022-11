’La Dottoressa Smile’: su Real Time il primo smile makeover con Annapaola Manfredonia

Su Real Time ’La Dottoressa SMILE’, il primo smile makeover (letteralmente “ristrutturazione del sorriso”) della tv italiana nato da un’idea di Nando Moscariello per ‘Vivi la vita srl’, casa di produzione da lui fondata: dopo il grande successo dell’episodio pilota dell’anno scorso, il programma torna in sei episodi, in onda da martedì 22 novembre, alle ore 22.50, e disponibili in streaming su Discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Chi è la Dottoressa Smile

La dottoressa SMILE è Annapaola Manfredonia, odontoiatra napoletana di primissimo livello, che, con la sua documentata preparazione e i suoi prestigiosi studi in USA, utilizzerà tecniche all’avanguardia e tutta la sua professionalità ed esperienza per donare un sorriso nuovo ai suoi pazienti accomunati da evidenti problematiche odontoiatriche e dal desiderio di rivoluzionare a tutti i costi la loro immagine. Annapaola, sposata con Mimmo, ha due bambini. Si è laureata a Napoli in Medicina e Chirurgia con Lode ed in Odontostomatologia. Nel 2008 a Los Angeles si è certificata come prima dentista italiana specializzata nella tecnica delle faccette.

Dagli Stati Uniti D’America ha portato in Italia la tecnica dello sbiancamento americano. Oggi si occupa di mock-up dentali personalizzati su ogni paziente. Ha a cuore i suoi pazienti e il loro sorriso. La sua mission è quella di rendere più sicuri di sé e di ridare la serenità a coloro che a causa delle proprie possibilità non hanno avuto modo di essere in salute.

La Dottoressa Smile, chi sono i protagonisti della prima puntata

Saranno tre i protagonisti della prima puntata: Ciro detto “Lo Squalo”, un ragazzo che, alla soglia dei 40 anni, vuole risolvere i suoi gravi problemi odontoiatrici per trovare una fidanzata.

Rosalba, una casalinga che, a causa dei suoi denti, non bacia più il marito da 3 anni; Jennifer, una cantante pop con il dilemma per la sua immagine e il suo sorriso.

‘La Dottoressa SMILE’ è un programma nato da un’idea di Nando Moscariello per ‘Vivi la vita srl’, a cura di Carmen Liguori. Capo progetto, Federico Lampredi. Gli autori sono Nando Moscariello, Luca Masci e Giuseppe Marco. Regia di Jonathan Paladini.