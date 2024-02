Uomini e Donne, la favola di Cristian e Valentina continua anche dopo la scelta

Vi ricordate di Cristian Forti e Valentina Pesaresi, i due protagonisti del trono giovani? A un mese dalla scelta, i due ragazzi romani sono più innamorati che mai. Ma scopriamo insieme nel dettaglio come stanno vivendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Le prime sensazioni dopo la scelta

La prima cosa che hanno fatto Cristian e Valentina dopo la scelta inaspettata, avvenuta durante un’esterna organizzata a puntino dal tronista, è stata abbracciarsi a lungo e scambiarsi i numeri di telefono. Come ben sapete, infatti, ai partecipanti del trono giovani non è consentito scambiarsi i numeri e di conseguenza sentirsi durante l’arco della giornata. Cristian sostiene che il giorno dopo la scelta si è sentito finalmente libero di vivere una storia d’amore con la persona che voleva al suo fianco, Valentina invece ha provato una felicità che non riesce a descrivere a parole. Ma quand’è che Cristian ha capito che Valentina sarebbe stata la persona più adatta per lui? Sembra proprio che durante le vacanze di Natale, il tronista si sia reso conto di quanto le mancasse e quindi non ci ha messo poi così troppo tempo a fare la sua scelta definitiva.

Il rapporto tra Brando e Cristian continua anche fuori dallo studio

Nel corso di questa edizione di Uomini e Donne è nata una profonda amicizia tra i due tronisti Cristian Forti e Brando Ephrikian, i due infatti si sentono spesso e sono l’uno il sostegno per l’altro. Sono stati molto apprezzati dal pubblico e in particolare dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno sempre speso delle bellissime parole nei loro confronti, definendoli dei ragazzi genuini e con dei valori. Brando non ha ancora fatto la sua scelta, ma Cristian lo sosterrà fino a quel giorno insieme alla sua fidanzata Valentina.

I progetti di Cristian e Valentina

Fino adesso, il giovane tronista romano ha sempre lavorato in una pizzeria come rider, ma tra non molto dovrebbe finalmente coronare il suo sogno e laurearsi in fisioterapia. Cristian, infatti, non vede l’ora di svolgere il lavoro per cui ha sempre studiato. Valentina ha da poco conseguito la laurea triennale in economia e commercio e ora sta proseguendo i suoi studi con la laurea magistrale. Una volta conseguita la laurea magistrale, le piacerebbe lavorare in una società che si occupa di revisione dei conti.