La notte degli oscar 2024, dove vederla in tv? Quando ci sarà la premiazione

Torna puntuale l’appuntamento con la notte degli Oscar. Anche quest’anno è tutto pronto per alzare il sipario sul premio cinematografico più rinomato e anche più antico, visto che il primo appuntamento risale ormai a 95 anni fa.

Gli appassionati cinefili sono pronti anche quest’anno a seguire la cerimonia di consegna dell’Oscar che si terrà nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo su Rai 1 al Dolby Theatre di Los Angeles. Un evento che verrà presentato in diretta da Alberto Matano a partire dalle 23 e 30. Un ritorno per mamma Rai ‘assente’ per vent’anni.

Perchè si chiama ‘Oscar’

La curiosità di scoprire a chi verrà assegnata in questa edizione la statuetta di bronzo placcata in oro 24 carati del premio Academy Award of Merit, ossia ‘premio di merito dell’accademia’ che solo in un secondo momento fu chiamato ‘Oscar’. La storia vuole che un’impiegata dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences vedendo la statuetta avrebbe esclamato: ‘Sembra mio zio Oscar.

Presentatore dell’evento

Anche in questo 2024 c’è grande attesa per la cerimonia che di fatto prenderà il via a Los Angeles alle 19, all’1 di notte in Italia. La conduzione dell’evento è affidata a Jimmy Kimmel, accanto al quale, come è consuetudine, si affiancheranno vari divi del mondo dello showbiz: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Micheal Keaton, Nicolas Cage e tanti, tanti altri.

Dopo 20 anni la notte degli Oscar torna in Rai

Nei vent’anni passati il programma era trasmesso su Sky, ma quest’anno sembra proprio che le cose siano andate diversamente e l’emittente ha deciso di abbandonare questa consuetudine lasciando alla Rai la possibilità di trasmettere a partire dalle 23 e 30 ora italiana e per tutta la nottata fino alle 4 e 30 circa, la cerimonia di premiazione che sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. A seguire in diretta da Los Angeles la serata ci sarà l’inviato del Tg 1 Paolo Sommaruga.

A Los Angeles c’è anche Matteo Garrone

Tante le aspettative riposte anche nel film del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, Matteo Garrone, dal titolo: ‘Io capitano’, che sarà presente in platea al Dolby Theatre di Los Angeles. E a seguire dall’Italia l’evento dagli studi di via Teulada a Roma, ci saranno anche Stefania Sandrelli, Ambra Angiolini, Gabriele Muccino, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi.