La Passione Turca, dov’è stata girata: i luoghi dell’amata serie TV su Netflix

La Passione Turca: dove è stata girata la seguitissima serie TV su Netflix? I dettagli sulle location che stanno facendo innamorare gli spettatori.

Serie televisiva turco-spagnola, «La Passione Turca» sta riscontrando un grande successo su Netflix. Effettivamente, dopo una settimana dal debutto, il telefilm è ancora in vetta alla classifica dei prodotti più visti nel nostro Paese. Fiction ideata da Irene Rodríguez per Antena 3 e Atresplayer in Spagna, il pubblico italiano la sta apprezzando grazie alla messa in onda sulla celebre piattaforma di streaming a partire dal 28 giugno 2024.

Insieme alla bravura degli interpreti, ciò che sta lasciando letteralmente a bocca aperta gli spettatori sono le location eccezionali che compaiono. Quindi, dei posti splendidi fanno da sfondo ad una vicenda che ha a che fare con il desiderio, mescolato al dramma e all’azione.

A tal riguardo, diamo un’occhiata alle località da sogno!

La Passione Turca: la trama della serie TV su Netflix

Serie TV composta da sei episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno, «La Passione Turca» è una produzione del 2022. Tuttavia, il suo esordio ha avuto luogo il 24 marzo 2024 sul servizio digitale iberico Atresplayer. Mentre, per il resto del mondo, è possibile scoprire questa interessante storia su Netflix.

La protagonista dello sceneggiato è Olivia. Professoressa di successo proveniente dalla Spagna, si risveglia dal coma in un ospedale di Istanbul a seguito di aver tentato il suicidio. A quel punto, la docente si trova a rispondere alle domande delle forze dell’ordine che seguono un caso scottante. Le indagini vedrebbero la donna implicata nel traffico di opere d’arte insieme al suo amante turco, Yaman. Qui inizia il racconto di una passione travolgente, condita da fatti illeciti, cultura e sfrenata sensualità.

La Passione Turca serie: il cast

I personaggi principali de «La Passione Turca» sono Olivia e Yaman. A prestare il volto a lei è la malagueña Maggie Civantos – su Instagram @maggiecivantos -, che i telespettatori del Bel Paese hanno potuto ammirare in «Il tempo del coraggio e dell’amore» su Canale 5 e nelle opere di Netflix «Vis à Vis – Il prezzo del riscatto» e «Le ragazze del centralino». Lui, invece, è incarnato dall’attore turco İlker Kaleli – su Instagram @ilkerkaleli -, noto per essere stato il Vitali Hakim della miniserie britannica di Netflix «The Serpent» (unitamente alle tante fatiche e ai diversi premi ricevuti in patria).

A condividere con loro questa esperienza, vi sono professionisti della recitazione spagnoli e turchi (ma non solo). Fra le moltissime maestranze che hanno preso parte all’avventura, si trovano: Ainhoa Santamaría, Yasemin Sannino, Fernando Andina, Burak Hakki, Yiğit Ege Yazar e Zeynep Tuğçe Bayat.

Dove è stata girata la serie La Passione Turca? Le location uniche

Stando a quanto si apprende, «La Passione Turca» è stata girata, come si può dedurre, tra l’Europa e il Medio Oriente. Le riprese, per quanto riguarda la Penisola Iberica, sono state eseguite nella magnifica capitale española, ovvero Madrid. Il resto delle strepitose località si trovano tutte in Turchia. Difatti, i fruitori della fiction si ritrovano catapultati nell’affascinante cultura turca attraverso la visione della Cappadocia e dell’Isola Büyükada.

La vera magia, però, si trova ad Istanbul. Città più grande della nazione e capitale dell’Impero Ottomano per oltre 600 anni, è ritenuta, dagli addetti ai lavori di questo progetto, un tassello fondamentale per lo sviluppo narrativo. Fra le varie meraviglie, si possono riconoscere:

il Palazzo di Topkapı , complesso palaziale che fu residenza del sultano ottomano ;

, complesso palaziale che fu ; il Bazar Egiziano , finito di costruire nel 1660 e dedicato maggiormente alla vendita di spezie ;

, finito di costruire nel e dedicato maggiormente alla ; la Moschea Blu , uno dei più importanti edifici religiosi della metropoli ;

, uno dei ; il Bosforo, lo stretto che disegna il confine tra l’Europa e l’Asia.