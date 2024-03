La Promessa, anticipazioni dal 11 al 15 Marzo: salta il matrimonio tra Salvador e Maria? Colpo di scena

Nuove puntate de La Promessa in tv, tanti colpi di scena in serbo per i telespettatori. Appuntamento come sempre su Canale 5: ma cosa accadrà nelle prossime puntate? Una notizia spiazza i fan.

La Promessa è una delle serie più amate in casa Mediaset. In onda nella fascia pomeridiana di Canale 5, ogni giorno oltre un milione e mezzo circa di spettatori resta incollato alla tv per vedere i nuovi sedi: come di consueto, nella nostra sezione spettacolo, ci occupiamo di analizzare le anticipazioni delle principali fiction in onda sulle reti generaliste: e La Promessa non può certo mancare. Vediamo dunque cosa vedremo in tv la settimana prossima, negli episodi che saranno trasmessi da lunedì 11 marzo a venerdì 15 marzo 2024.

Anticipazioni La Promessa: cosa accadrà nelle prossime puntate 11-15 marzo 2024

La serie, ma non c’è certo bisogno di ricordarlo, va in onda tutti i giorni dalle 16.40. Si tratta di uno dei tanti prodotti spagnoli importati in Italia da Mediaset: nel nostro paese quello in onda lunedì prossimo, 11 marzo, sarà l’episodio numero 134, episodio che si colloca a cavallo tra la prima e la seconda stagione guardando alla produzione originale. Ad ogni modo, cosa vedremo in tv a partire da subito dopo il weekend?

Tante come detto saranno i colpi di scena e le emozioni per i telespettatori. Secondo le anticipazioni de La Promessa, Salvador (Mario Garcia) avrà una grave crisi, ma sarà aiutato da Lope (Enrique Fortun) e Mauro (Antonio Velazquez) che scopriranno la sua dipendenza dai farmaci. Simona (Carmen Flores Sandovai) e Candela (Teresa Quintero) scopriranno che le lezioni di Don Carlos sono finanziate da Don Romulo.

Salta il matrimonio tra Salvador e Maria: cosa sappiamo

Ma a tenere banco nelle prossime puntate sarà sicuramente il matrimonio tra Salvador e Maria. Secondo i rumors e le indiscrezioni sulla serie infatti l’unione tra i due potrebbe clamorosamente saltare. Intanto ci saranno alcuni contrattempi con il vestito da sposa di Maria a causa di un incidente che capiterà ad Antonis e che lo porterà a fermarsi con il cucito.

Sarà poi Lope a cercare di convincere Salvador e Maria a rimandare le nozze fino a quando Salvador non starà bene, ritenendo che lo stato attuale del suo amico sia incompatibile con tale passo così importante. Se da un lato è impossibile dargli torto, dall’altro il timore che possa succedere dell’altro è dietro l’angolo. Per saperne di più allora non ci resta che aspettare la messa in onda dei nuovi episodi.

La promessa: Jana rischia di essere scoperta?

Infine tutta la storia che ruota attorno a Jana (Ana Garces): Curro (Xavi Lock) la avverte infatti che suo padre è a conoscenza del testimone del bacio avvenuto tra lui e la baronessa. Per questo le dirà di essere cauta e di prestare la massima attenzione: e lei temerà di essere scoperta dal Capitano (Guillermo Serrano).