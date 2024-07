La Promessa: anticipazioni della puntata del 13 luglio 2024

Visto il recente cambiamento che c’è stato nel palinsesto di Canale Cinque per la stagione estiva, prende il posto della serie tv turca “Endless Love”, “La Promessa”, un’accattivante serie tv spagnola. Questa serie va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15,45 e dal sabato alla domenica alle ore 15,30 sempre su Canale Cinque. Ma ora è arrivato il momento di scoprire insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nelle nuove puntate grazie alle anticipazioni.

Pia salva il suo posto da governante

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, sabato 13 luglio 2024, ci svelano che Pia firmerà un accordo con Cruz e finalmente riuscirà a salvare il suo posto da governante. Con questo accordo, però, Pia dovrà accettare che Petra torni nel Palazzo senza alcuna denuncia e Cruz, inoltre, le ordina di chiamarla immediatamente. Anche Manuel cerca di scoprire qualcosa sulla scomparsa di Ramona, così interroga Cruz. Nel frattempo, Abel cerca di ricucire il suo rapporto con la giovane Jana. Intanto Don Lorenzo organizza una partita di poker alla tenuta con dei giocatori esperti. Tutti però cercano di andarsene con la scusa della veglia alla Vergine di Lujan.

Catalina accusa Cruz

Catalina accusa Cruz di aver allontanato Lope dalle cucine solo per aver rovinato il suo business delle marmellate. Intanto sembra proprio che tra la marchesina e il Conte De Anil stia nascendo del tenero. Simona, invece, invita Don Orengo a dire tutta la verità a Candela. Nel frattempo, la Marchesa ci tiene a sottolineare che quanto successo con Pia non sarà mai dimenticato e visto che ha osato sfidarla, da quel momento in poi saranno nemiche.

Un ospite inaspettato

Nel tavolo da poker organizzato da Don Lorenzo si presenta un ospite inaspettato: Margarita. La donna si rivelerà sorprendentemente molto astuta nel giocare a poker. Dopo aver perso qualche mano, infatti, alla fine sbaraglierà tutti gli uomini lì presenti e resterà sola con Don Lorenzo.