La Promessa: anticipazioni della puntata del 27 luglio 2024

Visto il recente cambiamento che c’è stato nel palinsesto di Canale Cinque per la stagione estiva, prende il posto della serie tv turca “Endless Love”, “La Promessa” un’accattivante serie tv spagnola. Questa serie va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15,45 e dal sabato alla domenica alle ore 15,30. Ma ora è arrivato il momento di scoprire insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di domani grazie alle anticipazioni.

Simona riceve una lettera da suo figlio

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 27 luglio 2024, ci rivelano che Simona riceverà una lettera proprio da suo figlio Antonio. La cuoca sembrerebbe essere molto preoccupata dell’accaduto e si confida con l’unica persona con cui può farlo, ovvero Candela. Catalina, invece, viene a conoscenza di un’amara verità: scopre che a rubare i soldi ricavati dalla vendita di marmellate è stata Cruz. Sembra proprio che la Marchesa abbia utilizzato quei soldi per organizzare la festa in maschera.

Manuel e Jana si scontrano

Manuel racconta a Jana della discussione che ha avuto con sua madre riguardo Ramona. Alla fine, però, i due finiscono per scontrarsi. Abel, invece, è molto felice del suo fidanzamento con la domestica Jana, ma lei, al contrario, non sembra affatto felice e Maria glielo fa notare. Molto probabilmente il cuore della ragazza è da un’altra parte. Per quanto riguarda Mauro, sembrerebbe essere molto spaventato dai modi severi di Don Romulo. Si lamenta continuamente con Lope del trattamento che riceve dal maggiordomo e questa volta lui gli dà ragione.

Lorenzo mette i bastoni tra le ruote a Margarita

Lorenzo, invece, sta studiando una serie di strategie da mettere in atto per infastidire Margarita. Il suo intento è quello di metterla in difficoltà con la gestione delle sue quote della tenuta. La vedova di Don Fernando, però, non si lascia sopraffare e anche lei mette in atto delle strategie. Stuzzica sempre di più Cruz e mette ancora una volta Manuel contro sua moglie Jimena. Propone inoltre a Lope un lavoro nella capitale in una prestigiosa cucina.