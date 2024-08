La Promessa: anticipazioni della puntata del 3 agosto 2024

Visto il recente cambiamento che c’è stato nel palinsesto di Canale Cinque per la stagione estiva, prende il posto della serie tv turca “Endless Love”, “La Promessa” un’accattivante serie tv spagnola. Questa serie va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15,45 e dal sabato alla domenica alle ore 15,30. Ma ora è arrivato il momento di scoprire insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di domani grazie alle anticipazioni.

Catalina dà tutto ciò che spetta a Simona e Lope

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa domani, 3 agosto 2024, ci rivelano che Catalina, grazie al denaro ricevuto da Pelayo, riuscirà finalmente a pagare Simona e Lope per il lavoro svolto. I due hanno infatti partecipato alla produzione della marmellata e aspettavano il loro compenso. Manuel, invece, fa ritorno a casa e sua moglie Jimena sarà molto furiosa. La donna è arrabbiata perché suo marito ha ballato tutta la notte con un’altra, ma soprattutto perché non ha dormito con lei. Jimena è sempre più convinta che Manuel sia fuggito insieme alla misteriosa donna della serata precedente.

Maria scopre tutta la verità

Nel frattempo, Maria viene a sapere che Jana non è affatto partita insieme ad Abel, quindi non è mai arrivata a Cordoba per soccorrere i feriti. A questo punto, chiede spiegazioni all’amica, ma lei si rifiuta di dire la verità. Intanto Simona riceve un’altra lettera da parte di suo figlio Antonio. È preoccupata perché in questa lettera, suo figlio le rivela che è molto contento di aver ricevuto l’invito per andare al Palazzo e che arriverà molto presto. Tutta questa ansia da parte di Simona è dovuta al fatto che no ha mai invitato suo figlio alla tenuta.

Feliciano racconta tutto a Teresa

Intanto Feliciano racconta a Teresa quello che è successo a suo padre e la donna a questo punto si convince che la morte sia avvenuta a causa di un incidente. Jana e Curro, invece, scoprono che Ramona ha abbandonato il Palazzo senza dire nulla, ma ha lasciato una lettera per loro. Cosa rivelerà il contenuto della lettera? Lo scopriremo con le prossime anticipazioni.