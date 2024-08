La Promessa: anticipazioni della puntata del 31 agosto 2024

Ancora cambiamenti nel palinsesto di Canale Cinque, così la tanto amata serie tv spagnola “La Promessa” andrà in onda il sabato pomeriggio a partire dalle ore 15,30. Dal 7 settembre 2024, però, la serie tv verrà trasmessa solamente nei giorni feriali e non sarà più mandata in onda nel weekend. Ma ora scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di domani, grazie alle anticipazioni.

Margarita ha dei sospetti

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, sabato 31 agosto 2024, ci rivelano che Margarita confessa a Don Lorenzo di avere dei sospetti su Pelayo e Jeronimo. Secondo lei, stanno tramando qualcosa di nascosto perché li ha visti con una valigetta piena di denaro. A questo punto, la donna convince il conte ad allearsi con lei per capire bene cosa stanno combinando. Manuel, invece, non esita ad aiutare Curro e lo difende da Cruz. Per quanto riguarda Abel, confessa ai marchesi di aver visto Jimena molto debilitata e suggerisce a Manuel di recarsi a farle visita.

Manuel è fermo sulla sua decisione

Nonostante Abel gli abbia suggerito di andare a trovare Jimena, viste le sue condizioni di salute, Manuel sembrerebbe essere fermo sulla sua decisione e si rifiuta di farlo. Dopo aver avuto un acceso confronto con i suoi genitori, però, cambia idea e Don Alonso riesce a convincerlo. Intanto Leonor ha fatto ritorno alla tenuta e tutti sono molto contenti del suo arrivo. Pia, invece, ordina a tutti i domestici di evitare commenti su Feliciano e Petra, vista la delicata situazione. Per quanto riguarda Salvador, diventato ormai primo valletto, commette una serie di guai: prima con Manuel e poi persino con Don Alonso.

La storia della serie

Questa nuova serie tv spagnola viene trasmessa su Canale Cinque dal 29 maggio 2024. In Spagna, invece, viene trasmessa già da gennaio dello scorso anno. La storia è ambientata nei primi anni del Novecento, in Andalusia, nella Sierra Morena. Nonostante ciò, però, il palazzo in cui è stata girata la serie si trova vicino la città di Madrid. Si tratta del El Rincón, un palazzo del XIX secolo. È possibile vedere le puntate anche in streaming, opopure attraverso l’app Mediaset Infinity.