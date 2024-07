La Promessa: anticipazioni della puntata del 6 luglio 2024

Visto il recente cambiamento che c’è stato nel palinsesto di Canale Cinque per la stagione estiva, prende il posto della serie tv turca “Endless Love”, “La Promessa”, un’accattivante serie tv spagnola. Questa serie va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 e dal sabato alla domenica alle ore 15,30 sempre su Canale Cinque. Ma ora è arrivato il momento di scoprire insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nelle nuove puntate grazie alle anticipazioni.

Martina chiude definitivamente con Curro

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 6 luglio 2024, ci rivelano che Martina vorrà chiudere definitivamente la sua storia con Curro e glielo dirà senza troppi giri di parole. Abel, invece, nutrito dai suoi sospetti, continua ad indagare sulla relazione tra Jana e il Marchese Manuel per cercare di scoprire qualcosa e magari coglierli sul fatto. Nel frattempo, però, continua il suo piano con Jimena per fingere la gravidanza e non destare sospetti. Per quanto riguarda Ramona, invece, ormai non si trova da tempo, ma la marchesa non dà il permesso per farla cercare nelle sue terre.

Pia scopre la verità

Intanto Pia, tramite Romulo, riesce a scoprire che dietro al rapimento del suo bambino c’è lo zampino di Cruz. Nonostante abbia scoperto la verità, però, la donna non ha il coraggio di affrontarla faccia a faccia. Jana prova in tutti i modi a rassicurarla e la spinge a non avere paura e ad affrontare la donna per fare finalmente giustizia. Nel frattempo Don Carlos fa ritorno dal suo viaggio e anche se lui continua a negare tutto, Candela si accorge che c’è qualcosa che non va.

Lope e Salvador fanno pace

Per accontentare Maria, Lope e Salvador decidono di porre fine al loro litigio e finalmente tornano ad essere amici. Intanto Teresa rifiuta per l’ennesima volta la corte di Mauro e sembra proprio volersi avvicinare a Feliciano. Nel frattempo, tutti nel Palazzo attendono l’imminente arrivo del Conte De Anil, e sono pronti ad accoglierlo nel migliore dei modi. Si tratta di Pelayo Gomez De La Serna. Infine, Margarita ha una sorpresa per sua figlia e sua cognata.