La Promessa: anticipazioni delle puntate del 16 e 17 agosto 2024

Stando ai cambiamenti del palinsesto di Canale Cinque per il periodo estivo, la tanto amata e seguita serie tv turca “Endless Love” si fermerà per due settimane. Prenderà quindi il suo posto la serie tv spagnola “La Promessa” che verrà trasmessa dalle ore 15,10 alle 17,00. Il sabato e la domenica, invece, la serie comincerà alle ore 15,30.

Cruz se la prende con Jimena

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa oggi, 16 agosto 2024, ci rivelano che Cruz alla fine se la prenderà con Jimena. Dopo che Manuel ha abbandonato il Palazzo, infatti, la donna dirà a sua nuora che è solamente lei la responsabile del comportamento di suo figlio. Successivamente, Jimena sarà visitata da Abel, il quale le consiglierà di contattare uno psichiatra, oltre a prescriverle dei farmaci e assoluto riposo. Jimena, però, si rifiuta di prendere questi farmaci perché è convinta che in qualche modo vogliano avvelenarla.

Curro cerca di coprire Martina

Curro, invece, è sempre più preoccupato per la situazione che sta vivendo Martina e le consiglia di farsi visitare da Abel. Decide inoltre di non dire niente a Margarita riguardo le sue strane uscite notturne. Romulo, nel frattempo, ha creato grande disordine nella servitù: tutto ciò è servito per testare Mauro in qualità di maggiordomo. Petra, invece, cercherà a tutti i costi di convincere Feliciano a non recarsi alla Guardia Civile per costituirsi. Gli rivelerà inoltre un inaspettato segreto: lei non è sua sorella, bensì sua madre.

Feliciano è sotto shock dopo la notizia

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 17 agosto 2024, ci rivelano invece che Feliciano dopo aver ricevuto la notizia che Petra non è sua madre, bensì sua sorella, sarà sotto shock. Anche Maria e Jana sono molto inquiete: hanno scoperto che Valentin si è introdotto nella loro stanza in maniera furtiva. Catalina, invece, è molto preoccupata per lo stato di salute di Jimena, così decide di andare a trovarla. La donna, però, reagisce molto male alla sua visita e Catalina riuscirà a salvarsi dall’attacco della cognata solo grazie al tempestivo intervento di Martina.