La Promessa: anticipazioni delle puntate del 19 e 20 agosto 2024

Stando ai cambiamenti del palinsesto di Canale Cinque, la tanto amata serie tv turca “Endless Love” si ferma per due settimane. Le puntate, quindi, non verranno trasmesse fino a venerdì 23 agosto 2024. Prenderanno il suo posto la nuova serie turca “The Family” che andrà in onda dalle ore 14,10 alle 15,10 e la serie tv spagnola “La Promessa” che verrà trasmessa dalle ore 15,10 alle 17,00. I telespettatori, quindi, non rimarranno di certo a bocca asciutta.

Curro e Martina riescono a non cedere

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi 19 agosto 2024, ci rivelano che Curro e Martina, nonostante provino una forte attrazione l’uno per l’altra, riusciranno a resistere. Curro, infatti, è prossimo alla partenza e ha preferito agire in questo modo. Ci sarà invece una sorpresa per Catalina e Pelayo che riceveranno il signor Cavendish, arrivato al Palazzo senza alcun preavviso. Per quanto riguarda Feliciano e Petra, scopriranno un’amara verità da Cruz: il sergente sta indagando sul loro conto per la morte del padre.

Jimena dà scandalo a Palazzo

Approfittando dell’assenza dei marchesi, Jimena dà scandalo a Palazzo. A seguito delle sue azioni, tutti si sentono in imbarazzo e fuori luogo, così Catalina e Margarita cercano di fare qualcosa, ma invano. Cruz e Alonso vengono informati del comportamento di Jimena e sono sempre più preoccupati per lei. Simona, invece, è in pensiero perché spera che Valentin scriva ad Antonio e Candela la consola. Valentin intanto è sempre più preso da Maria e la corteggia con dei doni, ma lei prova per lui soltanto un affetto amichevole. Per quanto riguarda Curro, sembrerebbe essere intenzionato a non partire più per l’Inghilterra, decide quindi di informare Martina della cosa. Lei, però, lo spinge a non farsi scappare quest’occasione.

Curro sfida la sua famiglia

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 20 agosto 2024, ci rivelano invece che Curro vuole abbandonare l’idea di proseguire i suoi studi in Inghilterra. Decide quindi di informare la famiglia della sua scelta e questo scatenerà l’ira di Cruz e Lorenzo. L’unico che sembrerebbe essere dalla sua parte è Alonso, che gli proporrà di diventare il suo assistente. Romulo, invece, si sente molto meglio ed è in via di guarigione grazie alle cure di Abel e Jana. Jimena, intenta a giocare una partita a carte, ha una nuova crisi e inveisce contro Catalina, Martina e Curro. Jeronimo poi, metterà ancora più in difficoltà Jimena, rivelandogli che Catalina ha intenzione di farla ricoverare in un sanatorio. Appresa la notizia, la donna minaccia di uccidere tutti i componenti della famiglia, infischiandosi anche della presenza di Cavendish.