La Promessa: anticipazioni delle puntate del 21 e 22 agosto 2024

Stando ai cambiamenti del palinsesto di Canale Cinque, la tanto amata serie tv turca “Endless Love” si fermerà per due settimane. Le puntate, quindi, non verranno trasmesse fino alla giornata di venerdì 23 agosto 2024 . Prenderanno il suo posto la nuova serie turca “The Family” che andrà in onda dalle ore 14,10 alle 15,10 e la serie tv spagnola “La Promessa” che verrà trasmessa dalle ore 15,10 alle 17,00.

Jimena fa una pazzia

Stando alle anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, 21 agosto 2024, sembrerebbe che Jimena prenderà in ostaggio Catalina. La donna è ferma sulla sua decisione e non vuole che nessuno entri nella sua stanza. Vuole prendere una tanica di combustibile nell’hangar. Intanto Manuel torna inaspettatamente al Palazzo e scopre quello che è successo a sua moglie. I suoi genitori lo rimproverano per essersene andato in quel modo. Jana, poi, riesce finalmente ad entrare nella stanza di Jimena e scopre che la donna ha appiccato un incendio. Fortunatamente, però, Catalina riesce a salvarsi.

Il terribile gesto di Cruz

Tutti cercano di darsi da fare per spegnere l’incendio e la povera Catalina rischia persino di bruciarsi una gamba. Ha inoltre inalato molto fumo, ma alla fine riesce a rivelare che la responsabile di tutto ciò è solamente Jimena. Abel poi scopre una terapia per aiutare Catalina, ma serve al più presto dell’ossigeno da Villalquino. Cruz, venendo a conoscenza di tutto ciò, corromperà l’autista per ritardare la consegna dell’ossigeno. Dopo aver visto tutto quello che è accaduto al Palazzo, il signor Cavendish è intenzionato a interrompere i suoi rapporti d’affari con Pelayo e Jeronimo. Il conte, però, lo convince ad aspettare. Lorenzo, intanto, vuole che Curro si arruoli nell’esercito. Valentin, invece, è riuscito a rubare un bacio alla sua amata Maria. Lei, però, è molto arrabbiata perché gli ha spiegato più volte che lo vede soltanto come un amico.

L’arrivo dei Duchi De Los Infantes

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 22 agosto 2024, ci rivelano invece che i Duchi De Los Infantes faranno un arrivo inaspettato alla tenuta. Ovviamente, non erano a conoscenza di tutto quello che era accaduto al Palazzo e soprattutto non sanno che Jimena è ormai impazzita. Loro pensano che abbia avuto un forte esaurimento nervoso a causa del trattamento che le era stato riservato dai Marchesi.