La Promessa: anticipazioni delle puntate del 23 e 24 agosto 2024

Stando ai cambiamenti del palinsesto di Canale Cinque, la tanto amata serie tv turca “Endless Love” si è fermata per due settimane. Le puntate, quindi, non sono state trasmesse fino alla giornata di oggi, venerdì 23 agosto 2024 . Hanno preso il suo posto la nuova serie turca “The Family” che va in onda dalle ore 14,10 alle 15,10 e la serie tv spagnola “La Promessa” che viene trasmessa dalle ore 15,10 alle 17,00.

Mercedes crede a Jimena

Stando alle anticipazioni della puntata che verrà trasmessa oggi, 23 agosto 2024, sembrerebbe che Mercedes sia l’unica a credere a Jimena. La donna, infatti, pensa che non sia stata lei ad appiccare l’incendio, mentre Cruz è convinta che abbia perso il senno. Intanto, Petra decide di rivelare tutta la verità a Feliciano e gli spiega il motivo per cui è stata obbligata a consegnarlo ai suoi genitori, fingendo inoltre di essere sua sorella. Lui non vuole sentire ragioni e le rimprovera di avergli mentito da sempre. La povera Catalina, invece, sta lottando tra la vita e la morte ed è in attesa dell’ossigeno.

Mauro e Pelayo fanno di tutto per salvare Catalina

Mentre Catalina è in fin di vita in attesa dell’ossigeno, Mauro e Pelayo cercano di dare il loro aiuto per salvarla. I due sono partiti in motocicletta per fare prima, ma al ritorno la moto presenta un guasto ai freni, ritardando così l’arrivo dell’ossigeno. A questo punto, Jimena abbandona il Palazzo, mentre Lope fa il suo ritorno. Valentin ancora non si arrende con Maria e Curro non ha alcuna intenzione di arruolarsi nell’esercito, decide così di dirlo a Lorenzo. Dopo aver appreso la sconvolgente notizia, Teresa cerca di consolare in tutti i modi Feliciano. Manuel, invece, scopre tracce di benzina su un tessuto ritrovato nella stanza di Catalina.

Catalina riesce a salvarsi

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 24 agosto 2024, ci rivelano che Catalina riuscirà a salvarsi grazie all’arrivo dell’ossigeno. Cruz, però, non sarà affatto contenta di tutto ciò. Nel frattempo, Jana nota che Curro ha dei strani comportamenti nei confronti dello zio Alonso e questo la farà insospettire molto. Nonostante Jimena sia tornata nel palazzo dei suoi genitori, Jana ha paura che continuare a frequentare Manuel sia comunque pericoloso. I due, quindi, saranno costretti a separarsi per un certo periodo. Teresa, invece, metterà Feliciano davanti alla realtà: non può continuare a soffrire a causa del suo passato di cui non è nemmeno responsabile.