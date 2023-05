La Promessa su Canale 5, dove e a che ora vedere le repliche: orari e canali

Sono in arrivo sul Canale 5, per l’avvicinarsi della stagione estiva, le repliche della soap opera “La promessa”. La telenovelas prenderà ufficialmente il posto di “Uomini e Donne”, andando a riempire la fascia pomeridiana del canale Mediaset. Infatti, dalle 14.45, si potranno seguire le vicende legate alla storia di questa serie televisiva girata in Spagna e che già ha conquistato l’Italia agli inizi del 2023.

“La promessa” torna su Canale 5 con le repliche

Le repliche della soap opera sono partite nella giornata di ieri, 29 maggio 2023. La storia di questa serie televisiva, si svolge all’interno Palazzo El Rincón, un edificio spagnolo edificato alla fine del XIX Secolo. Tale struttura è situata presso Aldea del Fresno, a poca distanza dalla città di Madrid. La serie televisiva, come sappiamo, è possibile seguirla sia tramite televisione che in modalità streaming: per la tv, la troveremo in onda su Canale 5 ogni pomeriggio; mentre per lo streaming, la piattaforma digitale di Mediaset Infinity.

Differenza tra televisione e streaming

Nella modalità televisiva, che ha abituato gli spettatori, dovremmo aspettare ogni primo pomeriggio settimanale. La puntata andrà in onda dalle 14.30, successivamente al TG5. Le puntate dureranno, all’incirca, tra i 45/60 minuti. Tali puntate, come ogni programma televisivo, potrebbero essere interrotte, ogni 20 minuti circa, dalla presenza di pubblicità su Canale 5. Diverso invece su Mediaset Premium, dove la presenza pubblicitaria si svolgerà solamente all’inizio della puntata, permettendo una visione pulita della puntata per tutto il resto del tempo.

I vantaggi di Mediaset Premium

Altro vantaggio legato alla piattaforma digitale di Mediaset Premium, è quello di potersi vedere ogni puntata quando si vuole e a qualsiasi orario. Dinamiche che, sulla modalità televisiva, non è possibile fare. Infatti, ogni puntata de “La promessa” è già calendarizzata su Canale 5. Eccetto con le modalità delle repliche, non è possibile recuperare le puntate in caso le si perdere sulla televisione.