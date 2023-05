Fuori dal Coro, anticipazioni ultima puntata: servizi di martedì 30 maggio 2023

Anche questa sera, martedì 30 maggio 2023, ci sarà la messa in onda, come al solito in prima serata, su Rete, dell’ultima puntata stagionale del noto programma condotto da Mario Giordano, Fuori dal Coro, uno spazio di attualità ed approfondimento su diversi temi, tra cui politica, economia e società, alle prese con le questioni più impellenti di questi ultimi giorni.

Fuori dal Coro, anticipazioni ultima puntata 30 maggio 2023

Il focus principale sui ci si concentrerà nella puntata di questa sera, sempre al grido di “Chi non urla è complice”, sarà la situazione che stanno vivendo i residenti dell’Emilia-Romagna a forte rischio idrogeologico dopo i cataclismi e le alluvioni registrate nelle ultime settimane. Si cercherà di capire perché non sono state realizzate in precedenza delle opere di prevenzione che potessero arginare il disastro a cui abbiamo assistito, a protezione delle zone maggiormente a rischio in caso di alluvioni. Poi, subito dopo, ci sarà spazio anche per un reportage nella ‘Food Valley’ del cibo sintetico in Israele, un altro tema caldo, che sta facendo discutere molto gli italiani.

Le tematiche affrontate in puntata

Infine, sempre nel corso della serata, dopo queste prime grandi discussioni, sarà dato spazio anche alle difficoltà che stanno vivendo molti italiani a causa del sempre crescente carovita di questi ultimi mesi, e che rischia seriamente di accrescere i livelli di povertà, già molto alti, nel nostro Paese. E ancora, per chiudere, anche il l racconto della fuga di medici e infermieri dagli ospedali lombardi. Un fenomeno raccapricciante, per cui sempre più professionisti da questi ospedali si dirigono vero i presidi svizzeri, poiché maggiormente remunerati e con migliori condizioni di lavoro. Insomma, tutto questo, questa sera, al solito orario, con Mario Giordano, su Rete4. Non mancate!