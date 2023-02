Fuori dal Coro, anticipazioni 21 febbraio 2023: servizi di stasera, l’inchiesta su Fedez?

Come ogni martedì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione il giornalista Mario Giordano. Tra casi di cronaca, pagine politiche e inchieste. Ecco tutte le anticipazioni di oggi, 21 febbraio.

I servizi di stasera a Fuori dal Coro

Stando alle anticipazioni al centro della puntata di stasera ci sarà il “Superbonus” dopo la decisione del Governo di rivedere la norma e le relative polemiche che ne sono seguite. Con gli italiani che si ritrovano a dover affrontare numerose spese impreviste e con le abitazioni che sono ridotte a veri e propri cantieri a cielo aperto. Cosa succederà? E cosa deciderà di fare la Meloni?

Ma non finisce qui. Nel corso della serata si tornerà anche sui ‘ladri di case’, tra abusivi e inquilini che non pagano l’affitto e gravano sulle spalle dei proprietari. A Fuori dal Coro anche un’inchiesta sui centri sociali, quelli che occupano edifici pubblici e che non pagano bollette.

Cosa vedremo oggi in tv su Rete 4

A seguire un approfondimento sulle numerose rapine in villa. E sulla sicurezza in Italia. La parola alle vittime con un reportage esclusivo sulla vita di questi malviventi. Che fanno irruzione nelle case e portano via oro e gioielli, sacrifici di una vita. Infine, a Fuori dal Coro, si punteranno i riflettori sulla partita in corso tra Italia e Ue, con le nuove regole imposte dall’Europa in tema di auto elettriche e agricoltura che favoriscono il mercato asiatico.

Ci sarà l’inchiesta sulla presunta omosessualità di Fedez?

La domanda dei telespettatori è una: questa sera a Fuori dal Coro, da Mario Giordano, si parlerà di Fedez? Sabato scorso, dopo giorni di silenzio, il rapper, che tanto ha fatto parlare di sé a Sanremo, è ritornato sui social, su Instagram, per attaccare la giornalista della trasmissione. A quanto pare, infatti, lei avrebbe fatto delle domande ai suoi amici sulla presunta omosessualità. Non si è fatta attendere la risposta del conduttore e giornalista di Rete 4: Fuori dal Coro, ha detto Giordano, si occupa di sanità e attualità. Non di lui. Sarà così?