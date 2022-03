La Pupa e il Secchione 2022, anticipazioni 15 marzo: cast concorrenti, location, Soleil Sorge, diretta e repliche

Prenderà il via questa sera, martedì 15 marzo, un’edizione innovativa de La Pupa e il Secchione, il reality condotto per la prima volta da Barbara D’Urso, la regina del pomeriggio di Canale 5. Tra storie di vita, divertimento, i protagonisti sono pronti a mettersi in gioco. Ma cosa succederà nella prima puntata? Chi parteciperà?

Il cast de La Pupa e il Secchione: i concorrenti

Protagonisti delle 8 puntate 22 concorrenti che questa sera saranno divisi in 11 coppie: pupe e secchione, secchioni e pupe. Il compito principale è quello di scambiarsi il sapere e fondere gli universi di appartenenza, gli opposti che potrebbero attrarsi. Tra i concorrenti: Flavia Vento, Asia Valente, Paola Caruso, Mila Suarez, Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi e l’archeologo Aristide Malnati.

Come funziona, la location

Le coppie vivranno tutte insieme in una villa da sogno. Ma c’è una novità in questa edizione: il martedì sera i protagonisti potranno uscire da quella casa per essere accolti in studio da Barbara D’Urso. E qui si racconteranno, si emozioneranno, tra confronti e sorprese.

La giuria

A La Pupa e il Secchione non poteva mancare una giuria agguerrita, formata da un trio inedito: Antonella Elia, Federico Fashion Style e un’ultima giurata a sorpresa. Secondo molte indiscrezioni si tratterebbe di Soleil Sorge, la concorrente (protagonista assoluta) dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare questa sera, sintonizzarci su Italia 1 a partire dalle 21.20 circa e far impazzire i social con l’hashtag #lapupaeilsecchioneshow.

Quante puntate sono, dove vederle

Sono previste 8 puntate, che andranno in onda ogni martedì sera su Italia 1 a partire dalle 21.20. La finale, quindi, salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda il 3 maggio. Tutte le puntate saranno disponibili in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Play.