La Pupa e il Secchione 2022, Soleil Sorge nel cast? Ecco quale potrebbe essere il suo ruolo

Dopo il debutto e il successo della scorsa edizione, si torna a parlare de La Pupa e il Secchione e Viceversa, il programma che molto probabilmente verrà condotto su Italia 1 da Barbara D’Urso (notizia non ancora ufficiale, si tratta di un’indiscrezione). Così come sono indiscrezioni quelle sul cast e su una possibile presenza di Soleil Sorge, ora concorrente e protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip.

La Pupa e il Secchione 2022, Soleil Sorge è nel cast?

Su Italia 1 prossimamente dovrebbe prendere il via il programma ‘La Pupa e il Secchione’, ma forse per quest’edizione potrebbero esserci anche tre opinionisti, tre personaggi del mondo dello spettacolo. Al momento, stando a quanto riporta Dagospia, i nomi più papabili sono quelli di Antonella Elia, Barbara Alberti e Federico Fashion Style, ma per Tv Blog c’è anche il nome di Soleil Sorge, che si sta facendo notare nella casa più spiata d’Italia.

La Pupa e il Secchione 2022: chi sono i concorrenti

Ancora nessuna ufficialità sul cast de La Pupa e il Secchione 2022. Tra i concorrenti potrebbero esserci Flavia Vento, Paola Caruso, Asia Volente, Aristide Malnati (quest’ultimo nel ruolo di secchione), ma nulla è ancora certo. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per capire davvero quale sarà il futuro del programma, uno dei più amati di Italia 1!