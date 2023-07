La Ragazza e l’ufficiale, anticipazioni ultima puntata: trama episodi venerdì 21 luglio 2023

Finale di stagione per la fiction La Ragazza e l’ufficiale giunta all’ultimo appuntamento in prima serata su Canale 5. Dopo gli episodi andati in onda ieri sera, quelli relativi al penultimo blocco di puntate, è già tempo di vedere come si concluderà la serie.

Sì perché tra soli sette giorni, precisamente venerdì 21 luglio 2023, saranno trasmessi gli ultimi episodi della serie di produzione turca. Come si concluderà pertanto la storia? Cosa succederà ai protagonisti? Appuntamento la prossima settimana come sempre dalle 21.42 per l’ultimo, triplo appuntamento.

Cosa è successo nell’ultima puntata

Prima però facciamo un piccolo passo indietro e vediamo cosa è successo nell’ultima puntata. In tv abbiamo visto gli episodi numero 16, 17 e 18. Sura e Seyit, finalmente, sono riusciti a trovare un albergo dove alloggiare e tutto sembrava finalmente andare per il verso giusto. Ma la loro serenità è durata poco. Nell’episodio successivo la polizia militare inglese si è presentata in albergo per arrestarne il proprietario, Yahya. Ma Seyit è riuscito, muovendosi nell’ombra, a farlo scagionare il mattino successivo. Infine, nell’ultimo appuntamento della serata, durante la festa di compleanno del Tenente Billy, Seyit, Ali e Yahya e Galip sono riusciti a portar fuori dall’albergo, di nascosto, il carico di armi che avevano occultato.

Anticipazioni La Ragazza e l’ufficiale, cosa vedremo nel finale di stagione

Diamo uno sguardo ora alle anticipazioni in merito all’attesissimo finale di stagione. Partiamo dall’episodio numero 19. Ebbene, secondo le anticipazioni dopo una lunga e faticosa giornata alla ricerca di informazioni sulla famiglia di Sura, i due protagonisti fanno finalmente ritorno all’hotel Cheref. A seguire, nel penultimo episodio, Sura si sfoga con Petro e gli dice che non ha più voglia di ascoltare le sue insinuazioni su Seyit. Ma Sura è preoccupata anche perché ha visto Seyit in casa della baronessa. Infine, nell’ultimo capitolo (episodio 21), Seyit chiede a Sura di sposarlo, e lei, felice, accetta. Poi si recano al consolato per ottenere il nullaosta per il matrimonio, ma nel frattempo la situazione si complica.