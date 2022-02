La Rappresentante di Lista al Festival di Sanremo 2022: chi sono, canzoni, Instagram, testo, video e significato di ‘Ciao ciao’

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche La Rappresentante di Lista, il duo che salirà sul palco dell’Ariston esibendosi sulle note del brano ‘Ciao ciao’. Ma conosciamolo meglio, scopriamo di più sul cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

La Rappresentante di Lista al Festival di Sanremo 2022: chi sono, età, canzoni

Il gruppo La Rappresentante di Lista nasce nel 2011 da un’idea di Veronica Lucchesi (cantante) e Dario Mangiaracina (chitarrista, sassofonista), due artisti originari della Toscana e della Sicilia. Dal 2015 si sono aggiunti Enrico Lupi (tastierista) e Marta Cannuscio (batterista) Dal 2017 è arrivata anche Erika Lucchesi (sassofonista) ed infine, l’anno dopo Roberto Calabrese (batterista). Il nome del gruppo nasce durante il referendum del 2011 sull’energia nucleare: Veronica si era iscritta come rappresentante di lista di un partito. Come band hanno annoverato diversi successi, nel 2017 hanno suonato allo Sziget Festival di Budapest e si sono esibiti al Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Nel 2020, dopo aver fatto il debutto sul palco dell’Ariston come ospiti di Rancore, sono stati annunciati nel cast di Sanremo 2021 con il brano ‘Amare’, poi nel 2022 con ‘Ciao ciao’.

La Rappresentante di Lista: Instagram

Su Instagram La Rappresentante di Lista vanta 96,4 mila follower. L’account ufficiale è @rappresentantelista

La Rappresentante di Lista, testo e video della canzone ‘Ciao ciao’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Ciao ciao” la canzone con cui La Rappresentante di Lista salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Come stai bambina?

Dove vai stasera?

Che paura intorno…

È la fine del mondo.

Sopra la rovina sono una regina,

Mammamma…

Ma non so cosa salvare.

Sono a pezzi, già mi manchi

Occhi dolci, cuori infranti.

Che spavento,

Come il vento,

Questa terra sparirà.

Nel silenzio della crisi generale

Ti saluto con amore

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao!

Questa è l’ora della fine,

Romperemo tutte le vetrine.

Tocca a noi, non lo senti, come un’onda arriverà.

Me lo sento esploderà, esploderà!

La fine del mondo è una giostra perfetta.

Mi scoppia nel cuore la voglia di festa.

La fine del mondo, che dolce disdetta.

Mi vien da star male, mi scoppia la testa!

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao.

Buonanotte, è la fine, ti saluto,

Ciao ciao

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao

Ciao ciao

Ciao ciao

Mentre mangio cioccolata in un locale,

Mi travolge una vertigine sociale.

Mentre leggo uno stupido giornale,

In città è scoppiata la guerra mondiale.

E con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao

Significato

E’ un racconto della fine del mondo. Che loro hanno spiegato come ‘una giostra perfetta, una apocalisse a colori in cui convivono vertigine sociale e voglia di fare festa, in cui bisogna fare alla svelta i conti con la crisi generale in atto’.