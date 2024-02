La rosa dell’Istria su Rai 1: dove è stato girato, tutte le location

Arriva stasera in prima serata su Rai 1 il film intitolato La rosa dell’Istria. Una pellicola drammatica incentrata sulle vicende che hanno coinvolto gli esuli italiani durante la seconda guerra mondiale. Si ispira al romanzo di Graziella Fiorentin: ecco dov’è stato girato, chi c’è nel cast, e la trama.

Siamo nel 1943. Mentre infuria la seconda guerra mondiale, le vicende belliche si intrecciano a doppio filo con il dramma umano degli esuli italiani provenienti dalle regioni dell’Istria e della Dalmazia. Fame, freddo, e la costante ombra della morte, calano su molte famiglie: tra cui quella Braico, condannata ad essere considerata straniera in un’altra terra.

A quale romanzo si ispira La rosa dell’Istria? Trama e storia vera

Il film è liberamente ispirato al romanzo che si intitola “Chi ha paura dell’uomo nero?” scritto da Graziella Fiorentin. Nel film si assiste all’arrivo della guerra nella città di Canfanaro che oggi si trova in Croazia. La famiglia protagonista sprofonda nel dramma: ci sono Antonio, di professione medico. La mamma Bina e i figli Niccolò, Maddalena, Saulo. Ma in questo nucleo allargato c’è anche la nonna Mimma, che decide di rinunciare alla fuga.

Il motivo? Il mutamento degli scenari bellici e politici, scaturito dopo la stretta dell’armistizio del 1943 tra i soldati tedeschi – che si stanno riorganizzano in fretta e furia nella Repubblica di Salò – e le truppe del maresciallo Tito, che sono intente invece ad annettere l’Istria alla Jugoslavia. “Un fagotto e via nella notte per non farsi scoprire”, questo il dramma vissuto nel frattempo da molti civili.

Il cast

Questi alcuni degli attori che vedremo nel film:

Andrea Pennacchi è Antonio Braico

è Antonio Braico Gracjela Kicaj è Maddalena

è Maddalena Eugenio Franceschini è Leo

Clotilde Sabatino è Bina Braico

è Bina Braico Fausto Maria Sciarappa è Giorgio Braico

è Giorgio Braico Costantino Seghi interpreta Niccolò Braico

interpreta Niccolò Braico Elisabetta De Palo è Nonna Mimma

Dove è stata girata: tutte le location

Il film tv “La Rosa dell’Istria” va in onda oggi, lunedì 5 febbraio 2024, in prima serata su Rai 1 e su RaiPlay, dove sarà poi disponibile on demand. La pellicola è una coproduzione Rai Fiction – Publispei e Venicefilm srl. Ma dove è stata girata? Le riprese sono state fatte in Friuli. La base del set è stata la città di Gorizia ma molte scene sono state girate tra Trieste, dove è stato ricostruito ad esempio il campo esuli, Cividale, Giassico nonché Travesio con quest’ultima diventata la stazione ferroviaria per il treno a vapore. E poi Chiusa di Sagrado e Fossalon di Grado ambientazioni rispettivamente della diga diventata la casa di Leo e del Polesine.