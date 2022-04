La scogliera dei misteri, anticipazioni prima puntata 12 aprile 2022: trama episodi, trailer della miniserie, location e quante puntate sono

L’attesa è finita. Su Rai 1 sta per debuttare una nuova serie, tutta all’insegna del giallo, del mistero e dei casi da risolvere. Stiamo parlando de ‘La scogliera dei misteri‘, che sbarcherà questa sera, martedì 12 aprile, in prima serata, a partire dalle 21.20 circa, subito dopo il consueto appuntamento con I Soliti Ignoti di Amadeus. Ma di cosa si tratta?

La trama della fiction

La scogliera dei misteri è una miniserie francese. Protagonista è Lola Bremond, una ragazza di Bordeaux, che viene invitata per un colloquio di lavoro in una località costiera della Bretagna, nel nord della Francia. Si tratterà di un incontro falso e Lola viene a sapere che lì, esattamente 25 anni prima, in quella cittadina, era stata uccisa Manon Jouve, che le assomigliava molto. Poco dopo, con un messaggio telefonico che promette chiarimenti, la giovane viene attirata a casa di un certo Remì Perec, ma qui lo troverà moribondo. Cosa è successo?

Le anticipazioni di stasera

Nella prima puntata, che è composta da due episodi, vedremo Lola presentarsi al colloquio di lavoro. Poi riceverà un sms che la spinge a cercare un articolo di giornale di 25 anni, così scoprire che la donna identica a lei è stata trovata morta sotto la scogliera. Nella seconda parte, Lola incontrerà Milo Jaouen, che un tempo lavorava per Battaglia, e scoprirà che l’uomo era con Manon nel giorno della morte.

Il numero degli episodi

La serie andrà in onda su Rai 1 in tre prime serate: il 12, il 19 e il 26 aprile, sempre intorno alle 21.25. Tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play, in forma gratuita.

Cast

La serie tv, che con il titolo originale è conosciuta come Jugée coupable, vede nel cast: l’attrice Garance Thenault, che presta il volto alla protagonista Lola, poco conosciuta nel nostro Paese, ma emergente in Francia. E ancora, ritroveremo: