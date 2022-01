La Sposa, anticipazioni 23 gennaio 2022: nella seconda puntata Maria si allontana da Italo

Ha debuttato ieri sera, ma la nuova fiction di Rai 1, La Sposa, che vede protagonista l’attrice Serena Rossi, si preannuncia già essere un successo. E’ la storia di una giovane donna calabrese, Maria, che per garantire un futuro migliore alla famiglia ha deciso di accettare il matrimonio per procura con un agricoltore del Nord, Italo Bassi. Una storia di emancipazione, di forza, di coraggio ambientata nell’Italia degli anni ’60, quella dei grandi cambiamenti, del boom economico. Ma cosa succederà nella seconda puntata di domenica 23 gennaio?

La Sposa, anticipazioni seconda puntata 23 gennaio 2022: trama episodi

Giorgia, moglie di Italo Bassi, viene trovata morta lungo il fiume e l’uomo viene portato in caserma. Ma solo l’autopsia sul corpo della donna lo libererà, lo scagionerà. Lui, però, è deciso a compiere un gesto estremo, ma sarà Maria con la sua dolcezza a fargli cambiare idea. I due si avvicinano, mentre sulla morte di Giorgia sarà suo fratello ad aiutare Giulio a scoprire tutti i giri di Vittorio, lo zio. Intanto, il piccolo Paolino si avvicina sempre di più a Maria, fino a quando la donna non riceve una telefonata dalla Calabria: suo fratello Giuseppe sta male. Italo la accompagna alla corriera, le dice di non tornare più perché è bella, merita di essere felice. E una volta a casa, Maria incontra il suo grande amore, Antonio. Cosa succederà? Italo tornerà da lei?

La Sposa: quante puntate sono e cast della fiction

Tra gli attori: Serena Rossi, Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni. La regia è di Giacomo Campiotti, le sceneggiature sono firmate da Valia Santella, Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. La fiction terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per altre due serate con l’ultima puntata che ci sarà, salvo cambiamenti del palinsesto, domenica 30 gennaio.